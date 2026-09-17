Antalya'daki aile katliamında yeni detay! 13 yaşındaki çocuk KADES’e ihbar etmiş

Antalya’da boşanma aşamasında olan eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini silahla öldüren Sefer C. kaçarken yakalanırken, dehşete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Olay anında evde bulunan çiftin 13 yaşındaki çocuğunun bağrışmalar sonrasında KADES ihbar butonuna bastığı, öldürülen kadın ve çocuklarının daha önce jandarma korumasına alındığı öğrenildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, Sefer C. (38), boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Coşkun (36), kayınpederi Ahmet Engel (65) ve kayınvalidesi Cemile Engel'e (63) silahla ateş açmıştı.

Uyudukları sırada vuruldukları öğrenilen 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlenmiş, ailesine dehşeti yaşatan Sefer C. ise kaçmıştı. Cinayet şüphelisinin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

Antalyadaki aile katliamında yeni detay! 13 yaşındaki çocuk KADES’e ihbar etmiş

KAÇARKEN YAKALANDI

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda firari şüpheli, gece saat 00.00 sıralarında Korkuteli kırsalında kaçarken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürerken, korkunç olaya ilişkin bir detay daha ortaya çıktı.

Antalyadaki aile katliamında yeni detay! 13 yaşındaki çocuk KADES’e ihbar etmiş

KADES İHBAR BUTONUNA BASMIŞ

Şüphelinin 3 kişiyi uyudukları sırada vurduğu, çiftin 13 yaşındaki en büyük oğlunun ise evdeki bağrışmalar sırasında KADES uygulamasındaki ihbar butonuna bastığı öğrenildi. Çiftin 3 çocuğu ve genç kadının jandarma korumasında olduğu öğrenildi.

Antalyadaki aile katliamında yeni detay! 13 yaşındaki çocuk KADES’e ihbar etmiş

NE OLMUŞTU?

Antalya’nın Korkuteli ilçesi Karakuyu Mahallesi'nde gece saat 03.30 sıralarında hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen S.C. (38), boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Coşkun (36), kayınpederi Ahmet Engel (65) ve kayınvalidesi Cemile Engel'e (63) silahla ateş açtı.

Antalyadaki aile katliamında yeni detay! 13 yaşındaki çocuk KADES’e ihbar etmiş

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ayşegül Coşkun ile annesi Cemile Engel ve babası Ahmet Engel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI