İçişleri Bakanlığı, 8 ilde 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma operasyonlarında 76 şüphelinin yakalandığını açıkladı. MASAK incelemesinde şüphelilerin hesaplarında 3 milyar 230 milyon TL’lik para hareketliliği tespit edildi.

Ağrı, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Manisa, Samsun, Sivas ve Van’da organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre silah ve mühimmat kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı ve dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen 76 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda 8 ilde eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda toplam 9 ayrı organize suç örgütünün faaliyetleri mercek altına alındı.

8 ilde 9 organize suç örgütüne operasyon: 76 şüpheli yakalandı

İLLERE GÖRE SUÇLAMALAR AÇIKLANDI

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre Ağrı ve Samsun’daki şüphelilerin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi.

Kırklareli ve Çanakkale’deki şüphelilerin uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Aydın’daki şüphelilerin ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlendi.

Van, Sivas ve Manisa’daki şüphelilerin de çeşitli yöntemlerle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

8 ilde 9 organize suç örgütüne operasyon: 76 şüpheli yakalandı

HESAPLARDA 3,2 MİLYAR TL’LİK PARA HAREKETİ

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından da inceleme yapıldı.

İncelemelerde şüphelilere ait hesaplarda toplam 3 milyar 230 milyon TL’lik para hareketliliği bulunduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ