“Survivor” ve “Yetenek Sizsiniz Türkiye” programlarının sunuculuğuyla tanınan Alp Kırşan, uzun süredir ekranlardan uzak kalmasının nedenini anlattı. Ceyda Düvenci’nin sunduğu “Bambaşka Sohbetler” programına konuk olan Kırşan, Acun Ilıcalı ile küs olduğu yönündeki iddialara da açıklık getirdi. Çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek istediği için yoğun çalışma temposunu geride bıraktığını belirten Kırşan, İstanbul’dan ayrılarak Foça’ya yerleştiğini söyledi.

Bir dönem “Survivor” ve “Yetenek Sizsiniz Türkiye” programlarında sunuculuk yapan Alp Kırşan’ın ekranlardan uzaklaşmasının ardından Acun Ilıcalı ile arasının bozulduğu öne sürülmüştü.

Ceyda Düvenci’nin programında söz konusu iddialara cevap veren Kırşan, Ilıcalı ile herhangi bir küslük yaşamadığını söyledi.

“ÇOCUKLARIMIN BAŞINDA DURMAK İSTİYORUM”

Çocuklarının yanında olmak istediği için çalışma düzenini değiştirdiğini anlatan Kırşan, Ilıcalı ile yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı:

“Acun Abi, olmuyor, ben çocukların başında durmak istiyorum dedim. Teşekkür ederim Alp’im, hizmetlerin için dedi.”

“ASLA KÜS DEĞİLİZ”

Ilıcalı ile aralarında herhangi bir kırgınlık olmadığını vurgulayan Kırşan, “Asla küs değiliz. Acun Abi’yi çok seviyorum. Geçen hafta aradı, Çeşme’ye çağırdı. Ben Acun Abi’yle de kimseyle de küs değilim geçmişe dönük. Eğer varsa da bana küsen, ben özür dilerim. Özür dilemek bir erdemdir. Yani bir hata yaptıysam ben de insanım, yapabilirim” ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı ile aralarında küslük var mı? Alp Kırşan noktayı koydu

Alp Kırşan, ekranlardan uzaklaşma kararında çocuklarıyla daha fazla vakit geçirme isteğinin etkili olduğunu belirtti. Uzun süre ailesinden ayrı kalmasını gerektiren çalışma düzenini sürdürmek istemediğini anlatan Kırşan, şöyle konuştu:

“Döndüm gittim ama şöyle, eğer kalsaydım altı ay orada, altı ay burada... Ben babamın öyle olmasını ister miyim? Ekranda görüp ben istemem. O yüzden de ben çocuklarımın başında durmak istedim. O yüzden de hâlâ öyleyim.”

“İSTANBUL’UN ACELESİ VAR DİYE KAÇTIM”

Kırşan, televizyon dünyasının yanı sıra İstanbul’un yoğun ve hızlı yaşamından da uzaklaşmak istediğini dile getirdi. İstanbul’dan ayrıldıktan sonra 10 yıl boyunca Bodrum’da yaşadığını belirten ünlü sunucu, daha sonra ailesiyle birlikte Foça’ya yerleştiğini söyledi.

Acun Ilıcalı ile aralarında küslük var mı? Alp Kırşan noktayı koydu

Şehir değiştirme kararını anlatan Kırşan, “Ben İstanbul’un acelesi var diye kaçtım. İstanbul’dan Bodrum’a yerleştim 10 sene. İyi ki yapmışım yani. Bugün Bodrum’a aşığım ama Foça’dayım. Aile Foça’da olduğu için çocukları anneanneleriyle birlikte büyütüyorum. Onların kurabiyeleriyle” dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ