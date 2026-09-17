Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

TUS 2.Dönem tercihleri ne zaman? ( TUS tercih takvimi)

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
TUS 2.Dönem tercihleri ne zaman? ( TUS tercih takvimi)
Başlık ResmiTUS 2.Dönem tercihleri ne zaman? ( TUS tercih takvimi)

ÖSYM Başkanlığınca, 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-TUS 2. Dönem) sonuçları açıklandı. Sonu. duyurusu ardından gözler tercih takvimine çevrildi. Peki, tercih süreci belli oldu mu?TUS 2.Dönem tercihleri ne zaman?

Kaydet
a- | +A

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 23 Ağustos'ta uygulanan 2026-TUS 2. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem için değerlendirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlara erişim sağlayan adayların gündeminde tercih takvimi var. Peki, TUS 2.Dönem tercihleri ne zaman?

TUS 2.Dönem tercihleri ne zaman? ( TUS tercih takvimi)
Başlık ResmiTUS 2.Dönem tercihleri ne zaman? ( TUS tercih takvimi)

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Geçen yıl TUS 2. Dönem tercihleri 29 Eylül–6 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu nedenle, 2026-TUS 2. Dönem tercih işlemlerinin de benzer şekilde eylül sonu veya ekim başında yapılması bekleniyor. Ancak kesin tarihler ÖSYM tarafından yayımlanacak duyuru ile netleşecektir.

Editör : ÖZGE YİĞİT
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SEÇİM TARİHİNİ VERDİ
SEÇİM TARİHİNİ VERDİ
Uçum açıkça duyurdu: Son kez aday olacak
'GAYRİASKERİ STATÜSÜNE AYKIRI'
'GAYRİASKERİ STATÜSÜNE AYKIRI'
MSB'den Yunanistan'a 'Meis Adası' tepkisi
TEMERRÜT PANİĞİ!
TEMERRÜT PANİĞİ!
Piyasalardaki hareketliliğin nedeni belli oldu
İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU
İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU
Piknikte "Tadı acı" dedi, evde kalbine şırınga basıldı
ANNE YİNE İFADE DEĞİŞTİRDİ
ANNE YİNE İFADE DEĞİŞTİRDİ
7 gündür aranan bebekle ilgili o isim de gözaltında
KAP AÇIKLAMASI GELDİ!
KAP AÇIKLAMASI GELDİ!
Katılımevim ve Birevim için yeni talip
65 YIL SONRA NAKİL KARARI
65 YIL SONRA NAKİL KARARI
İsmail Namık Gedik, Menderes’in yanına defnedilecek
SPK'DAN KRİTİK HAMLE!
SPK'DAN KRİTİK HAMLE!
7 şirketin fonları kapatıldı
SAPKINLIĞA YÖNELTİYORLAR!
SAPKINLIĞA YÖNELTİYORLAR!
Bir sembolden milyarlık pazar çıkardılar
4 ÜLKE FAİZ ARTIRDI!
4 ÜLKE FAİZ ARTIRDI!
Fed'in faiz kararı Orta Doğu'yu da etkiledi
SANE LİSTEDE YOK
SANE LİSTEDE YOK
Beşiktaş'ın yıldızına Klopp'tan beklenen müjde geldi
15 YILLIK SIR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
15 YILLIK SIR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Esad’ın zulmünden saklamak için duvar örmüştü!
İLK 11 ŞEKİLLENDİ
İLK 11 ŞEKİLLENDİ
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı planı ortaya çıktı
'ADAM GİBİ ADAM'
'ADAM GİBİ ADAM'
Yıldırım'dan Trabzon’un yeni hocasına övgü yağmuru
ALTINDAN KAÇAN KAÇANA!
ALTINDAN KAÇAN KAÇANA!
Kasım 2021 sonrası en sert düşüş
ANNE VE BABASI TUTUKLANDI
ANNE VE BABASI TUTUKLANDI
Türkiye kayıp Büşra'nın akıbetini merak ediyor!
OKAN HOCA'YI DA ŞAŞIRTAN YILDIZ
OKAN HOCA'YI DA ŞAŞIRTAN YILDIZ
G.Saray'dan 7 ayda gitti: 7 ülke, 11 takım gezdi
EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR!
EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR!
Tur iptal edildi, cebinden fazladan 34 bin TL çıktı
"TİCARETİ DURDURURUM"
AB'nin Kanada planı Trump'ı çıldırttı! Tehditler savurdu
9 KİLOMETREYE KADAR UZUYOR
9 KİLOMETREYE KADAR UZUYOR
Henüz açıklanmayan 8 alan daha var
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Antalya'daki aile katliamında yeni detay! 13 yaşındaki çocuk KADES’e ihbar etmiş
Antalya'daki aile katliamında yeni detay!
Kaydet
Piknikte
İş adamı Ramazan Arıkan cinayetinde istenen cezalar belli oldu
Kaydet
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçim tarihini verdi: Cumhurbaşkanımız son kez aday olacak
Mehmet Uçum seçim tarihini verdi!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.