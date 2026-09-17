ÖSYM Başkanlığınca, 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-TUS 2. Dönem) sonuçları açıklandı. Sonu. duyurusu ardından gözler tercih takvimine çevrildi. Peki, tercih süreci belli oldu mu?TUS 2.Dönem tercihleri ne zaman?

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 23 Ağustos'ta uygulanan 2026-TUS 2. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem için değerlendirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlara erişim sağlayan adayların gündeminde tercih takvimi var. Peki, TUS 2.Dönem tercihleri ne zaman?

TUS 2.Dönem tercihleri ne zaman? ( TUS tercih takvimi)

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Geçen yıl TUS 2. Dönem tercihleri 29 Eylül–6 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu nedenle, 2026-TUS 2. Dönem tercih işlemlerinin de benzer şekilde eylül sonu veya ekim başında yapılması bekleniyor. Ancak kesin tarihler ÖSYM tarafından yayımlanacak duyuru ile netleşecektir.