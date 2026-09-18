Fenerbahçe'de ocak operasyonu: Listenin başında iki yıldız var

Fenerbahçe, ocakta kadrosunu güncellemeye hazırlanıyor. Anderson Talisca’nın ayrılığıyla ofansif zenginliğinde önemli yara alan takıma ocak ayında iki orta saha takviyesi planlanıyor.

Sezon başında şampiyonluk hedefiyle yola çıkıp kadrosuna önemli takviyeler yapan Fenerbahçe’de işler yolunda gitmiyor. Sezonun henüz 5. haftasında zirvenin 6 puan uzağında kalan sarı lacivertlilerde hem teknik direktör İsmail Kartal hem de kadro mühendisliği tartışılırken, yönetim devre arası transferine odaklanmış durumda. Talisca’nın ayrılığıyla ofansif zenginliğinde önemli yara alan takıma ocak ayında iki orta saha takviyesi planlanıyor.

Yasin Ayari

SEMEDO GİDEBİLİR

Yabancı kontenjanı dolu olduğu için hareket imkânı kısıtlı Fenerbahçe, adı sezon başında da gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu’na ilgisini sürdürüyor. Millî yıldız için İnter’in kapısını çalmaya hazırlanan sarı lacivertlilerin diğer hedefi ise Brighton’ın Tunus asıllı İsveçlisi Yasin Ayari. 22 yaşındaki Ayari genç kontenjanına uygunluğuyla önemli bir hedef. Semedo’nun elden çıkarılıp yerli bir sağ bek takviyesiyle kontenjanda yer açmak da gündemde.

LUKAKU KAHRAMAN OLACAK

Lukaku’nun avukatı Sebastien Ledure, Belçika basınına konuştu. Le Soir’e açıklamalar yapan Ledure, “Lukaku, İtalya’daki tartışma ortamında bıkmıştı. Yaşı itibarıyla bu süreçte Fenerbahçe aranan kriterlerin çoğuna uygundu. Burada bir kahraman olabileceğini bilerek imzayı attı” dedi.