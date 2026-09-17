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Spor

Fenerbahçe'de Marco Asensio'dan sevindiren haber

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Fenerbahçe'de Marco Asensio'dan sevindiren haber
Başlık ResmiFenerbahçede Marco Asensiodan sevindiren haber

Süper Lig'in altıncı haftasında Eyüpspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de Marco Asensio, takımla çalışmalara başladı.

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Trendyol Süper Lig'in altıncı haftasında 20 Eylül Pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle süren idman, pas çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Eyüpspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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Fenerbahçe antrenmanından
Başlık ResmiFenerbahçe antrenmanından

ASENSİO TAKIMLA ÇALIŞTI

22 Ağustos'taki Tümosan Konyaspor maçında sakatlanan Marco Asensio, Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanında takımla çalışmalara başladı. Uzun süren tedavi sürecinin ardından takıma katılan Marco Asensio'nun Eyüpspor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

Fenerbahçe antrenmanından
Başlık ResmiFenerbahçe antrenmanından

FENERBAHÇE AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe, İspanyol futbolcusu Marco Asensio'nun Eyüpspor mücadelesinde kadroya dahil olacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, 22 Ağustos'ta TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan Süper Lig mücadelesinde sakatlanan Asensio'nun sakatlığını atlatarak maç kadrosuna dönecek fiziksel seviyeye ulaşması için bireysel antrenmanlarını sürdürdüğü bildirildi. Açıklamada, Asensio'nun yarın ve cuma günü yapılacak antrenmanların bir bölümüne katılacağı, 20 Eylül Pazar günü oynanacak Eyüpspor müsabakasında ise kadroda yer alacağı kaydedildi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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