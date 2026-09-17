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Seferler yeniden başlıyor! İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı’nın yeni ücretleri belli oldu

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Seferler yeniden başlıyor! İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı’nın yeni ücretleri belli oldu
Başlık ResmiSeferler yeniden başlıyor! İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı’nın yeni ücretleri belli oldu

İBB Meclisinde İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı için yeni ücret tarifesi kabul edildi. Otomobil geçişi 220 lira olarak belirlenirken, motosiklet 100, arazi aracı 250, minibüs ve küçük otobüs 320 lira olacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediye uhdesinde işletilmesine karar verilen İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın belirlenen yeni ücret tarifesi kabul edildi. İBB Meclisi eylül ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

YENİ ÜCRETLER BELLİ OLDU

Gündem maddelerinin görüşüldüğü Mecliste, "İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı Ücret Tarifesi" teklifi görüşüldü. Bu kapsamda, motosikletin 100 lira, otomobilin 220 lira, arazi aracının 250 lira, minibüs ile küçük otobüsün 320 lira, 20-27 koltuklu otobüsün 625 lira olması istendi.

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Bisikletin ücretsiz olduğu ve sadece yolcu ücreti alınacağı belirtilen teklifte, azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş N1 kategorisindeki motorlu taşıtların ise 430 lira olması talep edildi.

Mecliste yapılan oylamada, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın ücret tarifesi kabul edildi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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