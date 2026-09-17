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Teknoloji

Samsung'da One UI 9 heyecanı! Güncellemeyi alacak modeller belli oldu

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Samsung'da One UI 9 heyecanı! Güncellemeyi alacak modeller belli oldu
Başlık ResmiSamsungda One UI 9 heyecanı! Güncellemeyi alacak modeller belli oldu

Samsung, One UI 9 güncellemesinin eski amiral gemilerine ne zaman ulaşacağına ilişkin yeni bir takvim paylaştı. Galaxy S25 ailesi ile birlikte Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 için de tarih belli oldu. İşte güncelleme alacak tüm modeller…

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Samsung’un aylar süren beta sürecinin ardından One UI 9 güncellemesi Galaxy S26 ailesine gelmeye başladı.
Android 17 tabanlı yeni arayüzün Galaxy S26 serisiyle genişlemeye başlayan kararlı sürüm dağıtımında gözler önceki nesil cihazlara çevrildi.

Dağıtım kullanıcılara kademeli olarak gelecek. Galaxy S26 kullanıcıları güncellemenin cihazlarına gelip gelmediğini kontrol etmek için Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle bölümüne bakmaları gerekiyor.

HANGİ MODELLERE GELECEK?

Beta sürecinin ardından güncelleme alacak modeller Samsung tarafından resmen açıklanma da eski katlanabilir modeller ve Galaxy modelleri arasında şunlar yer alıyor:

· Galaxy Z Flip 7, Z Fold 7

· Galaxy Z Flip 6, Z Fold 6

· Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE

· Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

· Galaxy S23, S23+, S23 Ultra

· Galaxy A57, A56, A55

· Galaxy A37, A36, A35

· Galaxy A25

DAHA ESKİ MODELLER İÇİN EKİM İŞARET EDİLİYOR

Koreli firma Galaxy S25 serisi, Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 için One UI 9'un kararlı sürümünün 28 Eylül'de yayınlanacağını doğruladı. Geri kalan modellerin kararlı sürümü Ekim ayı başlarında alması bekleniyor.

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YAPAY ZEKA VE GÜNLÜK KULLANIM YENİLİKLERİ

One UI 9, yalnızca görünüm değişikliklerine odaklanmıyor. Samsung’un açıkladığı My FanCam, videoda seçilen kişiyi takip edip kadrajda tutmayı amaçlıyor. Now Brief tarafındaki düzenlenebilir kartlar ise günlük özetin kullanıcının görmek istediği bilgilere göre şekillenmesini sağlıyor.

Belge tarama özelliği kıvrılmış sayfalar ve katlanmış köşeler gibi zor yüzeylerde daha temiz sonuçlar üretmeyi hedefliyor. Ses kaydedici de kayıtların özetlerini başlıklar ve tablolarla daha düzenli sunabiliyor. Bu özelliklerin kullanılabilirliği model, dil ve bölgeye göre değişebiliyor.

Güvenlik tarafında Security Brief, önemli uyarıları Now Brief içinde topluyor. Geliştirilen gizlilik bildirimleri de uygulamaların arka planda gereksiz izinlere erişme girişimlerini kullanıcıya görünür kılmayı amaçlıyor.

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