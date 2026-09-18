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Spor

PSG, Osimhen için pusuda: Fransız devi doğru zamanı bekliyor

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PSG, Osimhen için pusuda: Fransız devi doğru zamanı bekliyor
Başlık ResmiPSG, Osimhen için pusuda: Fransız devi doğru zamanı bekliyor

PSG, Victor Osimhen için “doğru zamanı” bekliyor. Sezon başında Galatasaray’ın yıldız golcüsünü almak için planlar yapan Fransız devi, hedefinden vazgeçmiş değil. Sport FR, PSG’nin pusuda beklediğini yazdı.

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Victor Osimhen, Galatasaray’da sergilediği müthiş performansla Avrupa devlerinin transfer listesine yer almaya devam ediyor. Fransız basını, Paris Saint-Germain’in, Nijeryalı golcüden vazgeçmediğini ve doğru zamanı beklediğini yazdı. Fransız Sport.fr internet sitesi, “Nijeryalı golcü, PSG’nin radarından bir türlü çıkmıyor” başlığıyla bir analiz haber yayınladı. 27 yaşındaki yıldızla ilgili haberin detayında “Osimhen’in ismi Parc des Princes’in koridorlarında dolaşmaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

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Osimhen’in gösterdiği performansla ne kadar önemli bir isim olduğunu gösterdiği belirtilen yazıda “Bu yaz yapılan başarısız girişime rağmen konu hâlâ kapanmış değil. Galatasaray 75 milyon avro bonservis bedeli ödediği oyuncusunu satmama konusunda kararlı duruşunu sürdürüyor. Ancak PSG’nin transferde şöyle bir alışkanlığı var: Aylarca, bazen yıllarca bir hedef peşinde koşuyor ve doğru anı bekliyor. Benzer bir senaryonun bu transferde de tekrarlanma ihtimali oldukça yüksek” değerlendirmesi yapıldı.

KRİTİK KARAR

Sakatlığını yeni atlatan Victor Osimhen’in Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı bugün yapılacak idmanda belli olacak. Forma giymek isteyen Nijeryalı yıldız, sağlık heyeti de onay verirse kadroya alınacak.

Editör : ALİ NACİ KÜÇÜK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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