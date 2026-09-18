Ek yerleştirme tercihleri başladı! Üniversite kapısı 115 bin kişiye açıldı

Üniversite hayali kuran adaylar için ikinci şans başladı. Ek yerleştirmede 115 binden fazla kontenjan bulunuyor. Tercihler 21 Eylül’de sona erecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri başladı. Adaylar tercihlerini 21 Eylül’e kadar yapabilecek. Ek yerleştirme kılavuzundaki ilk verilere göre, genel yerleştirmede genel kontenjan ve okul birinciliği kontenjanlarında 45 bin 480 kontenjan boş kaldı. Üniversiteye yerleşen ancak kayıt yaptırmayan 64 bin 860 öğrenciyle birlikte, ek yerleştirmede genel kontenjan kapsamında 110 bin 340 kişilik kapasite oluştu.

Şehit ve gazi yakını kontenjanında genel yerleştirmede 2 bin 685 kontenjan boş kalırken, yerleştiği hâlde kayıt yaptırmayan 66 öğrenciyle birlikte ek yerleştirmede 2 bin 751 kişilik kontenjan oluştu. 34 yaş üstü kadın kontenjanında ise 945 boş kontenjana, kayıt yaptırmayan bin 59 adayın eklenmesiyle 2 bin 4 kişilik kontenjan ortaya çıktı.

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BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ZİRVEDE

Lisans programlarında en fazla boş kontenjan Bilgisayar Mühendisliği programında bulunuyor. Program, toplam kontenjanının yaklaşık yüzde 82’sini doldururken 2 bin 284 kontenjan boş kaldı. Bilgisayar mühendisliğini 2 bin 216 ile Psikoloji, bin 913 ile Yazılım Mühendisliği ve 1.407 ile İşletme takip etti.

Eğitim uzmanı Salim Ünsal’ın yaptığı araştırmaya göre bazı programlardaki ek yerleştirme kontenjanları şöyle:

Bölüm Toplam Kontenjan Devlet Kontenjanı Tıp 29 17 Hukuk 589 41 Diş Hekimliği 644 32 Eczacılık 19 2 Bilgisayar Mühendisliği 2.411 359 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 549 41 Sınıf Öğretmenliği 122 27



