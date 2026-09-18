Şerefiye Sarnıcı'na giriş 1 TL oldu! Uzun kuyruklar bekleniyor

Tarihi 1.600 sene öncesine uzanan Şerefiye Sarnıcı'nın giriş ücreti, 1 TL oldu. İBB Kültür AŞ işletmesindeki sarnıç, dün itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını bu ücretle ağırlamaya başladı.

Bu kampanyanın her gün 10.00-18.00 saatleri arasında geçerli olacağı duyuruldu. İBB, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı'ndaki mülkiyet tartışmaları esnasında da 1 TL'lik giriş ücreti açıklamış, sarnıç etrafında uzun kuyruklar meydana gelmişti. Benzer bir durumun Şerefiye'de de yaşanması bekleniyor.

İLK DEFA SERGİLENECEK

Haliç'in görüntüsü dijital enstalasyonda

Multidisipliner sanatçı Balkan Karışman’ın “Seyir” adlı dijital enstalasyonu Contemporary Istanbul’un 21’inci edisyonunda sanatseverlerle buluşacak. Karışman’ın Trendyol Sanat çatısı altında fuara has ürettiği eser, Haliç’in gerçek zamanlı görüntüsünü dijital teknolojiler aracılığıyla sergi mekânına taşıyor. Manzarayı seyircinin hareketiyle dönüştüren eser, bakma fiilini doğrudan tecrübenin bir parçasına hâline getiriyor. Dijital enstalasyon, GLOBART küratörlüğünde 23-27 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul’da yapılacak fuarda ilk defa izleyiciyle buluşacak.