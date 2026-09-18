Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Kültür - Sanat

Bu ‘Tavuk’ insanlık dersi veriyor! Sıra dışı bir film “Hen”

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Bu ‘Tavuk’ insanlık dersi veriyor! Sıra dışı bir film “Hen”
Başlık ResmiBu ‘Tavuk’ insanlık dersi veriyor! Sıra dışı bir film “Hen”

Macar yönetmen György Pálfi’nin “Hen” (Tavuk) filmi, kümesinden ayrılan bir tavuğun macerası üzerinden modern dünyanın problemlerine temas ediyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Bir tavuk çiftliğinde yaşayan kara tavuk, sevkiyat esnasında rengi beğenilmeyince yemek yapılmak üzere kenara ayrılır. Ancak bir yolunu bularak nakliye kamyonundan kaçar. Bir tilkinin de aralarında olduğu sayısız tehlikeyi atlattıktan sonra eski sahil restoranının avlusuna sığınır. Burada başka tavuklar ve bir horozla karşılaşır. Ancak restoran göründüğü gibi bir mekân değildir. İşletme sahibi Giorgos, para sıkıntıları ve çeşitli suç ilişkileri içerisinde sıkışmış hâldedir. Restoranın çevresinde insan kaçakçılığı yapılmaktadır. Tavuk, bütün olan bitenin şahidi olurken annelik için de çabalar...

ÖNERİLEN HABERLER
Sinema biletleri iki gün boyunca 90 TL olacak: 26-27 Eylül
KÜLTÜR - SANAT

Sinema biletleri iki gün boyunca 90 TL olacak: 26-27 Eylül'de festival var

MÜLTECİLİK MESELESİ

İnsanların hikâyesinin bir tavuğun gözünden anlatıldığı eserde güç ilişkileri, sömürü ve göçmen kaçakçılığı gibi günümüzün dertleri işleniyor. Eser, kümesten kaçmakla özgür olunmayacağı okumasına da imkân tanıyor. Diyaloglara çok az yer verilen filmde, tavuğun bakış açısını göstermek için kamera çoğu zaman alt seviyede tutuluyor. Öte yandan tavuğu canlandırmak için efekt yerine sekiz ayrı kümes hayvanından faydalanılıyor.


Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Kültür - Sanat
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"İBRETİÂLEM OLSUN"
TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalar
YARIN OPERASYON OLABİLİR
YARIN OPERASYON OLABİLİR
Bakan Mustafa Çiftçi: Devlet unutmaz, uyutmaz
KARTAL'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ
KARTAL'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ
Marsilya'yı gole boğdu, Avrupa’ya 3 puanla başladı
POLİSLERE PEŞ PEŞE MÜJDE!
POLİSLERE PEŞ PEŞE MÜJDE!
Bakan Çiftçi TGRT Haber'de duyurdu
F.BAHÇE'DE OCAK OPERASYONU
F.BAHÇE'DE OCAK OPERASYONU
Listenin başında iki yıldız var
PSG, OSIMHEN İÇİN PUSUDA
PSG, OSIMHEN İÇİN PUSUDA
Fransız devi doğru zamanı bekliyor
'YAMALI BOHÇA' NE ANLATIYOR?
'YAMALI BOHÇA' NE ANLATIYOR?
Hukuk sistemine bütüncül bakış çağrısı
39 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
39 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kritik atamalar!
ITALIANO MEST OLDU
ITALIANO MEST OLDU
"42 bin kişiye sarılmak istiyorum"
BAKAN ÇİFTÇİ TARİH VERDİ
BAKAN ÇİFTÇİ TARİH VERDİ
Başıboş köpek sorununda son viraj
4’LÜ MEKANİZMA GELİYOR
4’LÜ MEKANİZMA GELİYOR
Terörsüz Türkiye’ye İran’dan destek!
NEW YORK'A GİDİYORLAR!
NEW YORK'A GİDİYORLAR!
Washington’dan İran heyetine vize onayı
GÖREVİ SONA ERDİ!
GÖREVİ SONA ERDİ!
CHP İstanbul İl Kongresi tedbir kararı kaldırıldı
YENİ RAPORDA YENİ GÖRÜNTÜ!
YENİ RAPORDA YENİ GÖRÜNTÜ!
Kabaiş dosyasında şüpheli 4 nokta tespit edildi
NEW YORK'TA GÖRÜŞECEKLER
NEW YORK'TA GÖRÜŞECEKLER
Masada önemli konular var
BAKAN DUYURDU
BAKAN DUYURDU
İstanbul Havalimanı'nda bir ilk olacak
"KORKTUKLARINI HİSSETTİM"
Orkun Kökçü'den Fenerbahçe sözleri
"ONA GÜVENİN, DAMGA VURACAK"
Nene'ye Neymar ve Vinicius benzetmesi!
BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
'Bosna Kasabı' görselli çorap için flaş gelişme
İMRALI'DAKİ YAPIYI DA ANLATTI
İMRALI'DAKİ YAPIYI DA ANLATTI
Uçum'dan 'Öcalan' mesajı: Komisyonda görev alacak
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
"NAZA" Yönetmenleri Netenyahu'nun hedefinde!
Kaydet
Sinemada bu hafta | Resident Evil tekrar canlanıyor! Hollywood oyunları
Resident Evil tekrar canlanıyor!
Kaydet
Kırıkkale’de acı olay! Kaza ihbarına giden polis şehit oldu
Kaza ihbarına giden polis şehit oldu
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.