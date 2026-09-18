Bu ‘Tavuk’ insanlık dersi veriyor! Sıra dışı bir film “Hen”

Macar yönetmen György Pálfi’nin “Hen” (Tavuk) filmi, kümesinden ayrılan bir tavuğun macerası üzerinden modern dünyanın problemlerine temas ediyor.

Bir tavuk çiftliğinde yaşayan kara tavuk, sevkiyat esnasında rengi beğenilmeyince yemek yapılmak üzere kenara ayrılır. Ancak bir yolunu bularak nakliye kamyonundan kaçar. Bir tilkinin de aralarında olduğu sayısız tehlikeyi atlattıktan sonra eski sahil restoranının avlusuna sığınır. Burada başka tavuklar ve bir horozla karşılaşır. Ancak restoran göründüğü gibi bir mekân değildir. İşletme sahibi Giorgos, para sıkıntıları ve çeşitli suç ilişkileri içerisinde sıkışmış hâldedir. Restoranın çevresinde insan kaçakçılığı yapılmaktadır. Tavuk, bütün olan bitenin şahidi olurken annelik için de çabalar...

MÜLTECİLİK MESELESİ

İnsanların hikâyesinin bir tavuğun gözünden anlatıldığı eserde güç ilişkileri, sömürü ve göçmen kaçakçılığı gibi günümüzün dertleri işleniyor. Eser, kümesten kaçmakla özgür olunmayacağı okumasına da imkân tanıyor. Diyaloglara çok az yer verilen filmde, tavuğun bakış açısını göstermek için kamera çoğu zaman alt seviyede tutuluyor. Öte yandan tavuğu canlandırmak için efekt yerine sekiz ayrı kümes hayvanından faydalanılıyor.



