"NAZA" Yönetmenleri Netenyahu'nun hedefinde! Vatandaşlıktan çıkarma tehdidi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Gazze'de yaptığı sistematik katliamı gözler önüne sererek Venedik Film Festivali'nde özel ödül kazanan “NAZA” filminin yönetmenlerini tehdit ediyor.

Netanyahu, İsrail askerlerini karalayan herkesin vatandaşlığını iptal edecek bir kanun çıkaracaklarını ilan etti. Bu karar, Yuval Abraham ve Rachel Szor'un filmleriyle Venedik'te ödül kazanmasından sonra gündeme geldi.

Meclis'e yakında sunulması beklenen kanun teklifinden sonra iki yönetmenin de vatandaşlıktan atılabileceği düşünülüyor. İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar da geçtiğimiz günlerde “NAZA” belgeselinin yönetmenleri Abraham ve Szor'u “vatana ihanet” ile suçlayarak vatandaşlıktan çıkarılmalarını istemişti.