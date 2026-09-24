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Dünya

Kazakistan'da askeri tatbikat faciaya dönüştü! 9 asker Hazar Denizi'ne düştü, çok sayıda ölü var

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Kazakistan'da Hazar Denizi'nde gerçekleştirilen askeri tatbikat sırasında hava şartlarının aniden kötüleşmesi sonucu 19 asker denize sürüklendi. 9 asker hayatını kaybederken 3 asker kurtarıldı, kayıp 7 askeri arama çalışmaları sürüyor.

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Kazakistan'da Hazar Denizi'nde gerçekleştirilen askeri tatbikat faciayla sonuçlandı. Aktau açıklarında Deniz Kuvvetleri birliklerinin katıldığı eğitim sırasında şiddetlenen rüzgar nedeniyle 19 asker denize sürüklendi. Kazakistan Savunma Bakanlığı, 9 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin kurtarıldığını açıkladı.

Kazakistan'da askeri tatbikat faciaya dönüştü! 9 asker Hazar Denizi'ne düştü, çok sayıda ölü var
Başlık ResmiKazakistan'da askeri tatbikat faciaya dönüştü! 9 asker Hazar Denizi'ne düştü, çok sayıda ölü var

HAVA ŞARTLARI ANİDEN KÖTÜLEŞTİ

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre olay, Aktau kentinin yaklaşık 43 kilometre açığında meydana geldi. Eğitim faaliyeti devam ederken hava şartlarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi üzerine 19 asker denize sürüklendi.

Başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında 3 asker sağ olarak kurtarılırken, 9 askerin hayatını kaybettiği belirlendi. Kurtarılan askerlerden biri hastaneye kaldırıldı.

7 ASKER İÇİN ARAMA SÜRÜYOR

Kayıp 7 askerin bulunması için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Bakanlık, yeni bilgilerin doğrulanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını belirterek yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması çağrısında bulundu.

FACİANIN ARDINDAN KOMİSYON KURULDU

Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'un talimatıyla olayın nedenlerinin araştırılması için hükümet komisyonu kuruldu.

Komisyona başkanlık eden Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev'e olay yerine gitmesi, askerlerin ölüm nedenlerinin kapsamlı şekilde araştırılması ve hayatını kaybedenlerin ailelerine gerekli desteğin sağlanması talimatı verildi.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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