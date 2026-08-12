Abdullah Avcı'nın acı günü: Futbol camiası cenazede bir araya geldi

Trabzonspor ile 2021-2022 sezonunda şampiyonluk yaşayan, bir dönem A Milli Takım ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Abdullah Avcı'nın 88 yaşında vefat eden annesi Feriha Avcı, İstanbul'da toprağa verildi. Spor camiasından çok sayıda tanınmış isim, Avcı'yı acılı gününde yalnız bırakmadı.

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Deneyimli teknik adam ile ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Feriha Avcı'nın cenazesi, İstanbul'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze namazına; İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve eski UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, teknik direktörler Aykut Kocaman, Okan Buruk, Nuri Şahin, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Orhan Ak, Erol Bulut, Şenol Güneş, Önder Karaveli ve Egemen Korkmaz, birlikte çalıştığı futbolcular Edin Visca, Uğurcan Çakır, İsmail Köybaşı ve Necip Uysal'ın yanı sıra spor camiasından birçok isim katıldı.

Nuri Şahin - Okan Buruk - Göksel Gümüşdağ

Feriha Avcı'nın naaşı, Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Semih Şentürk

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası