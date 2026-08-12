Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off bileti almak için sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip, 3. eleme turunun ilk karşılaşmasında deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile rövanş mücadelesinde İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda? İşte detaylar...

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ta gözler mücadeleye çevrildi. Siyah-beyazlı takımda ilk maçta kırmızı kart gören Kassoum Ouattara rövanşta forma giyemeyecek. Peki, Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda?

Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda? İşte eksikler ve kamp kadrosu

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması 13 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak. İstanbul'daki mücadele Tüpraş Stadı'nda yapılacak.

Karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak belirlendi. Siyah-beyazlılar, deplasmanda elde ettiği 1-0'lık galibiyetin ardından tur avantajıyla sahaya çıkacak.

Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda? İşte eksikler ve kamp kadrosu

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Hradec Kralove karşılaşması S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmanın hakemliğini İsviçre Futbol Federasyonundan Urs Schnyder yapacak. Schnyder'in yardımcılıklarını ise Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher üstlenecek.

Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda? İşte eksikler ve kamp kadrosu

BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE RAKİBİ KAUNO ZALGİRİS OLACAK

Beşiktaş'ın Hradec Kralove engelini aşması durumunda UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli durumda. Siyah-beyazlı ekip, Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile eşleşecek.

Kauno Zalgiris, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb karşısında oynadığı iki maçı da kaybederek turnuvaya veda etti. Litvanya ekibi, ilk karşılaşmada rakibine 5-0, rövanşta ise 2-1 yenildi.

Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda? İşte eksikler ve kamp kadrosu

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI ÖNCESİ UEFA KADROSU

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy.

B listesinde ise Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Emir Yaşar, Mustafa Azem Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Efe Işık, Ali Pağda, Ozan Sevim, Fahri Kerem Ay ve Ahmet Sami Bircan yer aldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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