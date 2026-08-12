Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun olaydan birkaç gün sonra çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. İfadesinde Tuğyan’dan korktuğu için sustuğunu söyleyen Ulu, neden teselli ettiğini açıkladı. Ulu “Yanınızda annesini pencereden atan birisi var, sizi videoya çekiyorlar. Bana sarılma git diyebilir misiniz? Çünkü yanınızdaki kişi annesini öldürmüş size neler yapar?" diye konuştu.

Şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki 3. kattaki penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma gözaltına alınıp, hakkında ev hapsi cezası verilen Sultan Nur Ulu, aylar sonra yeniden konuştu.

GÜLLÜ DOSYASINDA YENİ GÖRÜNTÜ

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, dosyaya giren yeni görüntüler dikkat çekti. Güllü'nün ölümünden birkaç gün sonra kaydedilen görüntülerde Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya sarılarak ağladığı görüldü.

Güllü dosyasında yeni görüntü! Birkaç gün sonra çekilmiş… Sultan, korktuğu Tuğyan’ı neden teselli etti? Sebebini açıkladı

"ANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞ SİZE NELER YAPAR?"

ATV habere konuşan Ulu, neden Tuğyan'a sarıldığını anlattı. Ulu, kendisini korktuğu için geri çekemediğini belirterek, "Yanınızda annesini pencereden atan birisi var. Bir ortamdasınız ağlıyorlar sizi videoya çekiyorlar. Sarılıyorlar ne yapabilirsiniz? Hayır istemiyorum bana sarılma git diyebilir misiniz? Çünkü yanınızdaki kişi annesini öldürmüş size neler yapar?" diye konuştu.

Dosyaya giren görüntü

İFADESİNDE NELER ANLATMIŞTI?

Tuğyan Ülkem Gülter’in yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu, olay günü birlikte film izlediklerini, daha sonrasında odaya geçerek Tuğyan'la dans ettiklerini söylemişti. Ulu, Malkata isimli parçayı açtıktan sonra Güllü'nün odaya geldiğini, dans ettiğini, Tuğyan'ın annesi Güllü'nün kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine, hafif yukarıya doğru çektiğini söylemişti.

Tuğyan Ülkem Gülter- Sultan Nur Ulu

Ulu “Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düştüğü anı gördüm. Daha sonra Tuğyan, 'koş' şeklinde bağırarak aşağı doğru gitti. Ben de onun peşinden gittim” demişti.

Ulu, Güllü'nün ölümünden sonra tanıdıkları Bircan ve Hülya isimli kişilerin kendisini sırasıyla arayarak, "Bak kızım sen Tuğyan'ı tanımıyorsun. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Bunu Tuğyan'ın yapmış olabileceğini düşünüyorum, kendine çok dikkat et" ve "Eğer Güllü'nün öldürülmesi gibi bir durum varsa ki bence var, dikkat et kendine. O, Güllü'nün kızı" dediklerini anlatmıştı.

Güllü dosyasında yeni görüntü! Birkaç gün sonra çekilmiş… Sultan, korktuğu Tuğyan’ı neden teselli etti? Sebebini açıkladı

Ulu, Tuğyan'ın ilk andan itibaren kendisini yalnız bırakmamasını vurgulayarak, "Yalnız kaldığımızda Tuğyan bana 'Ben yanarsam ikimiz de yanarız' dedi. Tuğyan'ın bana bunu demesinin sebebi annesini ittirdiğini görmemdi. Ben, Tuğyan'ın bu süreçte bana ne yapacağını bilmediğim için üzerime suçlama atabileceğinden endişe ederek yanlarından ayrılmadım" ifadelerini kullanmıştı.

Güllü dosyasında yeni görüntü! Birkaç gün sonra çekilmiş… Sultan, korktuğu Tuğyan’ı neden teselli etti? Sebebini açıkladı

NE OLMUŞTU?

Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in tutuklanmasının ardından, olay gecesi evdeki arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında da gözaltı kararı verilmişti.

Yurtdışına kaçacakken yakalanan Sultan Nur Ulu cinayeti itiraf etmiş, Tuğyan’ın annesini pencereden aşağıya ittiği belirtmişti. Ulu mahkemedeki ifadesinde, ailenin gücünden ve Tuğyan'ın kendisine zarar vermesinden ya da suçu üzerine atmasından korktuğu için uzun süre sessiz kaldığını öne sürmüştü.

Ocak 2026'da dosyaya giren ek bilirkişi raporu, Sultan Nur Ulu'nun "Yüzü dışarı dönükken arkadan itildi" yönündeki ifadesini yalanlamıştı. Raporda, Güllü'nün düşme esnasında yüzünün binanın dışına değil, odanın içine dönük ve ayakta olduğu, vücudundaki sürtünme izlerinin ancak bu pozisyonda oluşabileceği tespit edilmişti.

Soruşturmanın başında adliyeye sevk edilen Ulu hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Tuğyan Ülkem Gülter ise 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanmıştı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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