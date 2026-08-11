Arabesk sanatçısı Güllü’nün ölümünde iddianamede çarpıcı bir detay daha dikkat çekti. Güllü’nün ölümünden kısa süre önce taktırdığı şifreli kapının metal kolundaki yansımalar, olayı çözdü. Bilirkişi raporunda, olayın yaşandığı kör noktadaki hareketlerin metal kapı kolundaki yansımalardan incelendiği ve özellikle “7 saniyelik” sürenin dosyada yer aldığı ifade edildi. Emekli Cinayet Polisi Savaş Kurtbaba “Metal ışığı yansıtabilen açık renkli bir yüzey olduğu için görüntüler görülebiliyor. 7 saniye içeride bekliyorlar. 7 saniye çok uzun bir süre” dedi.

Sahne adıyla “Güllü” olarak bilinen arabesk müzik sanatçısı Gül Tut’un Yalova'da 6.kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada iddianame, geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı.

Güllü’nün ölümünde gizemi çözen 7 saniye! Kör noktayı kimsenin bilmediği detay ele verdi

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

İddianamede Güllü’nün baş şüpheli olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Güllü’nün ölümünde gizemi çözen 7 saniye! Kör noktayı kimsenin bilmediği detay ele verdi

İTİP 'GÖRÜŞÜRÜZ' DEMİŞTİ

Bilirkişi raporunda, düşmenin hemen öncesinde genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşürüz" denildiğinin değerlendirildiği aktarılmıştı. Savcılık, bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine varmıştı. İddianamede, şüphelinin bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı ileri sürülmüştü.

Güllü’nün ölümünde gizemi çözen 7 saniye! Kör noktayı kimsenin bilmediği detay ele verdi

İDDİANAMEDE KİLİT AYRINTI

Türkiye’nin uzun süre ‘kaza mı cinayet mi?’ diye tartıştığı ölümde dosyaya giren bilirkişi raporundaki yeni ayrıntılar dikkat çekti.

Kanal D habere konuşan Emekli Cinayet Polisi Savaş Kurtbaba, Güllü’nün ölümünden kısa süre önce taktırdığı şifreli kapının metal kolundaki yansımaların da incelemeye alındığını söyledi.

Kurtbaba, kapı kolundaki metal yüzeyin içerideki bazı hareketleri yansıttığını belirterek, görüntülerin özel yöntemlerle incelendiğini belirtti.

Güllü’nün ölümünde gizemi çözen 7 saniye! Kör noktayı kimsenin bilmediği detay ele verdi

“KAPI KOLUNDAKİ YANSIMADAN GÖRDÜK”

Kurtbaba “İçerideki hareket kabiliyetlerini, aşağı bakmalarını kapı kolundaki yansımadan gördük. Görüntüleri almışlar, içeriyi gördüğü için. Bunu iddianameye koymuşlar. Dedik ki bu kapı kolundan faydalanabilirsiniz. Daha önce bir cinayet olayında çalıştığımız için ben konuyu biliyorum” dedi.

Güllü’nün ölümünde gizemi çözen 7 saniye! Kör noktayı kimsenin bilmediği detay ele verdi

“GÖRÜNTÜLER GÖRÜLEBİLİYOR”

Yüksekten düşme sonucu ölümlerin en zor çözülen cinayetler olduğuna dikkat çeken Kurtbaba “Kapı kolunu ters açıyla alıyorlar, aydınlatıyorlar, bunun içindeki görüntüyü ortaya çıkarıyorlar ve tam net şekilde değil ama hareketi görebileceğiniz açıya getiriyorlar. Burada metal bir kol var. Işığı yansıtabilen açık renkli bir yüzey olduğu için görüntüler görülebiliyor” diye konuştu.

“7 SANİYE ÇOK UZUN BİR SÜRE”

Kurtbaba, “Düştükten sonra son pat sesi geliyor. 7 saniye içeride bekliyorlar. Yakınınız düştüyse içeride durabilir misiniz? 7 saniye çok uzun bir süre. Kapıları kırarak dışarı çıkarsınız” dedi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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