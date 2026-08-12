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Dünya

Bu kadarına pes! Sabun bulamayınca aynayı yumrukladı

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Çekya'nın başkenti Prag'da alışveriş merkezinin erkekler tuvaletini kullandıktan sona sabunluğun boş olduğunu fark eden adam, aynayı yumruklayarak kırdı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Çekya'nın başkenti Prag'ın Smichov bölgesindeki bir alışveriş merkezinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, izleyenleri şaşkına çevirdi. Prag'ta 21 Temmuz'da yaşanan olayda kimliği tespit edilemeyen bir şahıs, erkekler tuvaletini kullandıktan sona sabunluğun boş olduğunu fark edince sinirlerine hakim olamadı.

Bu kadarına pes! Sabun bulamayınca öfkelendi, aynayı yumrukladı
Başlık ResmiBu kadarına pes! Sabun bulamayınca öfkelendi, aynayı yumrukladı

SİNİRLENİP AYNAYI KIRDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, adamın alışveriş merkezi personeline haber vermek yerine sinirlenip aynayı yumruklayarak kırdığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise aynayı kırdıktan sonra güvenlik kamerasını fark eden şahsın, sakince diğer sabunluktan sabun alarak ellerini yıkadığı, ardından da uzaklaştığı anlar yer alıyor.

Bu kadarına pes! Sabun bulamayınca öfkelendi, aynayı yumrukladı
Başlık ResmiBu kadarına pes! Sabun bulamayınca öfkelendi, aynayı yumrukladı

Güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayan polis, bölge halkına adamın kimliğini belirlemeye yardımcı olmalarını istedi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu kadarına pes! Sabun bulamayınca öfkelendi, aynayı yumrukladı
Başlık ResmiBu kadarına pes! Sabun bulamayınca öfkelendi, aynayı yumrukladı
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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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