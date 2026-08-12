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Bakanlıktan İSKİ'ye atık su cezası! Arıtmadan deşarj etmişler

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'ne arıtma işlemi yapılmadan atık su deşarj ettiği tespit edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'ye 8 milyon 391 bin lira ceza uyguladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birimleri, Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Marmara Denizi'ne kanalizasyon deşarj edildiği doğrultusundaki haber ve görüntüler sonrasında gerçekleştirdikleri denetimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'ye 8 milyon 391 bin lira ceza kesti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü birimleri, İSKİ Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Marmara Denizi'ne kanalizasyon atığı döküldüğü yönündeki haberler sonrasında Haramidere'deki söz konusu arıtma tesisinde ve Marmara Denizi'nin Ambarlı kıyılarında inceleme yaptı. Gerçekleştirilen teknik incelemelerde tesise ait 4 adet deşarj noktası tespit edildi. Bu noktalardan ikisinin Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) kabinine bağlı bulunduğu ve düzenli ölçüm alındığı tespit edildi. Diğer iki noktadan birinin taşkın hattı, diğerinin ise by-pass hattı olduğu belirlendi.

Bakanlıktan İSKİ'ye atık su cezası! Arıtmadan deşarj etmişler
Başlık ResmiBakanlıktan İSKİ'ye atık su cezası! Arıtmadan deşarj etmişler

KİRLİLİĞİN SEBEBİ BY-PASS HATTI

Basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerdeki kirliliğin sebebinin by-pass hattından kaynaklanabileceği saptandı. Gerçekleştirilen incelemede, taşkın ve by-pass hatlarında herhangi bir debimetre (akış ölçer) olmadığı ve SAİS kabinine bağlantılarının olmadığı tespit edildi. By-pass hattından alınan atık su örnekleri incelemeleri neticesinde atık suların herhangi bir arıtma işlemi yapılmadan direkt olarak alıcı ortama deşarj edildiği belirlendi. Çevre Kanunu gereğince İSKİ'ye 8 milyon 391 bin 988 lira idari ceza kesildi.

Kurulu kapasitesi günlük 400 bin metreküp olan tesisin tam kapasite çalıştığı, by-pass hattından tahmini günlük 100 bin metreküp kadar atık su deşarj edildiği tahmin ediliyor. Ambarlı kıyılarında gerçekleştirilen incelemede de by-pass hattından dökülen atık suyun getirdiği katı maddelerin yoğun kirliliğe sebep olduğu görüldü.

Bakanlıktan İSKİ'ye atık su cezası! Arıtmadan deşarj etmişler
Başlık ResmiBakanlıktan İSKİ'ye atık su cezası! Arıtmadan deşarj etmişler

Söz konusu by-pass hattından yapılan atık su deşarjları sebebiyle İSKİ'ye 26 Mayıs 2025'te 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde 3 milyon 343 bin lira ve ardından işletmenin atık su deşarjına devam etmesi nedeniyle 16 Ocak 2026 tarihinde iki katı yaptırımla 6 milyon 687 lira ceza kesilmişti. Problemin atık su arıtma tesisinin kapasitesinin yetersiz kalmasından kaynaklandığı belirlenmişti. İSKİ görevlileri ile yapılan görüşmede, arıtma tesisinin kapasitesinin artırılacağı söylenmişti.

BAKMADAN GEÇME
Bakanlık
EKONOMİ

Bakanlık'tan İSKİ’ye 1,6 milyon liralık ceza! Gerçeği ihbar ortaya çıkardı, Yeşilköy’de denize atık su deşarj etmişler

Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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