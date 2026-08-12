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Yaşam

AKOM, Meteoroloji, Valilik… İstanbul için peş peşe uyarılar! Sabah başlayıp, geceye kadar sürecek

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AKOM ve Meteoroloji’nin peş peşe yaptığı sağanak uyarılarının ardından bir uyarı da İstanbul Valiliği’nden geldi. Valilik, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına ve rüzgarın etkili olacağını belirterek uyardı. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, saatte hızının 50-70 kilometre olacağı tahmin ediliyor.

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Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nın (AKOM) İstanbul için yaptığı sağanak uyarısının ardından bir uyarı da İstanbul Valiliği’nden geldi.

İstanbul Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olmasının beklendiğini belirterek, vatandaşları uyardı. Buna göre, rüzgarın saatte 50-70 kilometre, yer yer 80 kilometre hızla esmesinin beklendiği bildirildi.

AKOM, Meteoroloji, Valilik… İstanbul için peş peşe uyarılar! Sabah başlayıp, geceye kadar sürecek
Başlık ResmiAKOM, Meteoroloji, Valilik… İstanbul için peş peşe uyarılar! Sabah başlayıp, geceye kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine ilişkin yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

AKOM, Meteoroloji, Valilik… İstanbul için peş peşe uyarılar! Sabah başlayıp, geceye kadar sürecek
Başlık ResmiAKOM, Meteoroloji, Valilik… İstanbul için peş peşe uyarılar! Sabah başlayıp, geceye kadar sürecek

SABAH SAATLERİNDEN ETKİLİ OLACAK

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Rüzgarın; yarın (13 Ağustos 2026 Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İlimizde havanın bugün parçalı ve az bulutlu, yarın (13 Ağustos 2026 Perşembe) ise parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

AKOM, Meteoroloji, Valilik… İstanbul için peş peşe uyarılar! Sabah başlayıp, geceye kadar sürecek
Başlık ResmiAKOM, Meteoroloji, Valilik… İstanbul için peş peşe uyarılar! Sabah başlayıp, geceye kadar sürecek

6 İLA 8 KUVVETİNDE

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yaptığı fırtına uyarısında “Marmara'da rüzgarın, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” diye belirtti.

AKOM, Meteoroloji, Valilik… İstanbul için peş peşe uyarılar! Sabah başlayıp, geceye kadar sürecek
Başlık ResmiAKOM, Meteoroloji, Valilik… İstanbul için peş peşe uyarılar! Sabah başlayıp, geceye kadar sürecek

AKOM TARİH VERMİŞTİ

AKOM ise İstanbul’da Cumartesi ve Pazar günü sağanak yağışın etkili olacağı uyarısını yapmıştı. AKOM açıklamasında “Hafta sonuna kadar yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor. Kuzeyli (Poyraz) yönlerden kuvvetli, hafta ortası (Çarşamba) itibari ile aralıklarla fırtına şeklinde (30- 60km/s) esmesi beklenen rüzgarlar kuzeyin nispeten serin havasını bölgemize taşıyarak sıcaklıkların aşırı yükselmesine sıcaklıkların 30-32°C aralığında seyredeceği öngörülüyor” denilmişti.

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AKOM tarih verdi! Bir değil 2 gün sürecek! Sağanak yağış yeniden İstanbul kapısında

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İstanbul
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