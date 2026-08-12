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Dünya

Tayfun felaketiyle sarsılan ülkede şaşkına çeviren manzara! Etraf çöplüğe döndü

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Tayfun felaketiyle sarsılan ülkede şaşkına çeviren manzara! Etraf çöplüğe döndü

Asya-Pasifik bölgesini vuran Dolphin Tayfunu ve şiddetli yağışlar nedeniyle Filipinler'in başkenti Manila ve çevresi adeta dev bir çöplüğe döndü. En az 15 kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardından yetkililer, bölgede oluşan 'çöp dağı'na karşı ciddi bir temizlik seferberliği başlattı.

Tayfun felaketiyle sarsılan ülkede şaşkına çeviren manzara! Etraf çöplüğe döndü

Filipinler'de etkisini sürdüren muson yağışları, bölgede hayatı felç etti. Başkent Manila ve çevresinde, şiddetli yağışların taşıdığı tonlarca atık birleşerek su yolları ve kanalları tıkadı.

Tayfun felaketiyle sarsılan ülkede şaşkına çeviren manzara! Etraf çöplüğe döndü

15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

15 kişinin hayatını kaybettiği felakette birçok bina sular altında kalarak kullanılamaz hale geldi. 

Bölgedeki köylerde şiddetli yağışların etkisiyle heyelanlar meydana gelirken, taşınan çöplerin etkisiyle yollar da ulaşıma kapandı.

Tayfun felaketiyle sarsılan ülkede şaşkına çeviren manzara! Etraf çöplüğe döndü

KIYILARA KADAR ULAŞTI 

Çöp yığını yalnızca kanal ve nehirlerle sınırlı kalmadı. Manila Körfezi'nden sürüklenen atıklar Parañaque kıyılarına da ulaştı. Yerel yetkililer, yüksek gelgit ve yoğun yağışların körfezdeki çöpleri kıyıya taşıdığını belirtti.

Biriken atıkların yoğunluğu nedeniyle su yüzeyi adeta görünmez hale gelirken, bu durum suların tahliye olmasını engelleyerek selin boyutunu daha da ağırlaştırdı.

Tayfun felaketiyle sarsılan ülkede şaşkına çeviren manzara! Etraf çöplüğe döndü

SEFERBERLİK BAŞLATILDI

Yaşanan çöp krizini çözmek için belediye ve çevre bakanlığı ekipleri geniş çaplı bir temizlik seferberliği başlattı. İşçiler, kirli ve kimi yerlerde boyunlarına kadar ulaşan suların içine girerek çöpleri elleriyle, teknelerle ve ağır iş makineleriyle toplamaya çalışıyor. 

• Tayfun felaketiyle sarsılan ülkede şaşkına çeviren manzara! Etraf çöplüğe döndü

Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ve bölge yetkilileri, kural dışı çöp dökmenin felaketin boyutunu artırdığına dikkat çekerek atık atanlara yönelik yaptırımları sertleştirmeyi planladıklarını belirtti.

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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