Tayfun felaketiyle sarsılan ülkede şaşkına çeviren manzara! Etraf çöplüğe döndü

SEFERBERLİK BAŞLATILDI

Yaşanan çöp krizini çözmek için belediye ve çevre bakanlığı ekipleri geniş çaplı bir temizlik seferberliği başlattı. İşçiler, kirli ve kimi yerlerde boyunlarına kadar ulaşan suların içine girerek çöpleri elleriyle, teknelerle ve ağır iş makineleriyle toplamaya çalışıyor.