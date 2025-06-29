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Ankara'da deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu, işte ilk veriler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ankara&#039;da deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu, işte ilk veriler
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem Ankara'da kaydedildi. İnsanlar pazar sabahına depremle uyandı, AFAD Çubuk merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verileri paylaştı.

Yurdun dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Gece yarısı Ege'de peş peşe meydana gelen sarsıntılar korkutmuştu, sabaha karşı da Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Son olarak Ankara sallandı, AFAD ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı.

ANKARA'DA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),  Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı kuvvetli hissedildi. Paniğe kapılan bazı vatandaşlar sokaklara çıkarken, şuan için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi. 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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