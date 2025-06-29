Marmaris'te gece yarısı deprem oldu! AFAD ve Kandilli son dakika olarak duyurdu

Son dakika... Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece yarısı şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri internet sitesi üzerinden duyurdu, işte son durum.

Son deprem Muğla'da kaydedildi. AFAD Marmaris merkezli şiddetli sarsıntıya ilişkin verileri paylaştı.

MARMARİS'TE DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 04:37 sularında meydana gelen depremin büyüklüğünün 3,8 olduğunu duyurdu. Sarsıntının derinliği ise 42 kilometre olarak ölçüldü. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

İlgili Haber Bodrum açıklarında korkutan deprem! İşte sarsıntıya ilişkin ilk veriler

Ege'deki sismik hareketlilik dikkat çekti. Gece boyu peş peşe meydana gelen depremler ise yine aynı korkuya sebep oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri internet siteleri üzerinden paylaştı.

EGE BEŞİK GİBİ SALLANDI

Ege Denizi'nde dün akşam başlayan ve gece boyu süren artçı depremler oldu. Derinliği yere yakın gerçekleşen sarsıntılar bölgede yaşayan insanları tedirgin etti. Saat 01:55 sularında yerin 5 kilometre altında gerçekleşen sarsıntının şiddeti AFAD tarafından 3 olarak duyuruldu. Sonrasında artçılar devam etti.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.