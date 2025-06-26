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AFAD duyurdu! Sivas'ta korkutan deprem

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AFAD duyurdu! Sivas&#039;ta korkutan deprem
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

AFAD, saat 16.34'te merkez üssü Sivas'ın Ulaş ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.

Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğünün 4,0 olduğu bildirildi.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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