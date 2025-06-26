AFAD duyurdu! Sivas'ta korkutan deprem

Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Haziran 2025 16:42 - Güncelleme: 26 Haziran 2025 16:48 - Güncelleme:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

AFAD, saat 16.34'te merkez üssü Sivas'ın Ulaş ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. İlgili Haber İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi. KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğünün 4,0 olduğu bildirildi.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mahmut Ekinci