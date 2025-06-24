4.5'lik sarsıntı 7 büyüklüğündeki depremin habercisi mi? Naci Görür '6 Şubat'ı işaret etti

Bu sabah Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Naci Görür, "7'ye varan fay üretim kapasitesinde. 6 şubat depremleri ile stres alanı değişimi gösteriyor olabilir" dedi.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 07.09’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Saimbeyli ilçesi olan depremin derinliği 6.96 kilometre olarak ölçüldü.

ÇEVREDE HİSSEDİLDİ

Bölgede depremin hafif hissedildiği, olumsuz bir durumun bildirilmediği öğrenildi. Deprem, merkez üssü Saimbeyli ilçesine yakın konumdaki Kozan'da da hissedildi.

"7 ŞİDDETİNDE FAY ÜRETİM KAPASİTESİNDE"

Öte yandan Prof. Naci Görür depremle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Görür, "Adana, Yeniköy/Saimbeyli’de 4,6 deprem oldu. Deprem Saimbeyli Fay Zonunda. Bu zon sol yönlü, doğrultu atımlı. Yaklaşık 40 km uzunlukta ve 7,0’ye varan fay üretim kapasitesinde. 6 şubat depremleri ile stres alanı değişimi gösteriyor olabilir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.