Adana'da deprem oldu! Çevre iller de sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı

Son dakika... Adana'da deprem oldu, AFAD Saimbeyli merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verileri son dakika olarak duyurdu. Şiddetli sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Dün akşam Bingöl'de meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki depremin ardından bu defa Adana sallandı. AFAD, Saimbeyli merkezli depreme ilişkin ilk verileri paylaştı.

ADANA'DA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 07:09 sularında meydana gelen depremin büyüklüğünün 4,5 olduğunu duyurdu. Sarsıntının derinliği ise 6 kilometre olarak ölçüldü.

ÇEVRE İLLER DE SALLANDI

Yere yakın gerçekleşen sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Hasar tespiti ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

DATÇA DA SALLANDI

Adana'daki şiddetli depremin ardından Muğla'nın Datça ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem oldu.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saha taramalarının başladığını an itibarıyla herhangi bir olumsuzluğun olmadığını şu cümlelerle açıkladı:

"Adana Saimbeyli’de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun"

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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.