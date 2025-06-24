Bingöl'de korkutan son dakika deprem
Yaşam Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl'de merkez üssü Kiğı ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD, Bingöl'de merkez üssü Kiğı ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin saat 00:08'de yaşandığı aktarıldı.
AFAD depremin yerin 5.99 kilometre derinliğinde oluştuğunu ifade etti.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru