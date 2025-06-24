Bingöl'de korkutan son dakika deprem

Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Haziran 2025 00:13 - Güncelleme: 24 Haziran 2025 00:19 - Güncelleme:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl'de merkez üssü Kiğı ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, Bingöl'de merkez üssü Kiğı ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin saat 00:08'de yaşandığı aktarıldı. AFAD depremin yerin 5.99 kilometre derinliğinde oluştuğunu ifade etti. İlgili Haber Akdeniz'de şiddetli deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru