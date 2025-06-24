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Bingöl'de korkutan son dakika deprem

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bingöl&#039;de korkutan son dakika deprem
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl'de merkez üssü Kiğı ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, Bingöl'de merkez üssü Kiğı ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin saat 00:08'de yaşandığı aktarıldı.

AFAD depremin yerin 5.99 kilometre derinliğinde oluştuğunu ifade etti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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