Akdeniz'de şiddetli deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
AFAD, Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 15.37’de meydana gelen depremin derinliği 8,99 kilometre olarak ölçüldü.
EMSC ise 'Kıbrıs açıkları' olarak duyurduğu depremin şiddetinin 4.5 olduğunu duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.2 olarak belirtti.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gözde Nur Bayar