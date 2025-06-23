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Kars Sarıkamış'ta deprem oldu! AFAD ve Kandilli ilk verileri duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kars Sarıkamış&#039;ta deprem oldu! AFAD ve Kandilli ilk verileri duyurdu
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Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kars'ta gece yarısı deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Sarıkamış merkezli depreme ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı.

Son deprem haberi Kars'tan geldi. Sarıkamış sakinleri gece yarısı sarsıntıya uyandılar. Bölgede kısa süreli panik yaşanırken AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden ilk verileri ilişkin paylaşım geldi, işte son durum...

KARS'TA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kars'in Sarıkamış ilçesinde saat 02:38 sularında meydana gelen depremin büyüklüğünün 3,5 olduğunu duyurdu. Sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Bölge halkı gece yarısı depreme uyandı, büyük korku yaşayan bazı vatandaşlar kendilerini sokaklara atarken herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi. 

Öte yandan Kandilli Rasathanesi bu depremin büyüklüğünü 3,8 olarak duyurdu.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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