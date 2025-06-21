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Dün akşamdan sonra yine oldu! Bodrum açıklarında deprem

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dün akşamdan sonra yine oldu! Bodrum açıklarında deprem
Deprem, Bodrum, Ege Denizi, AFAD, Kandilli Rasathanesi, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dün akşam meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından bu sabah da Bodrum açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Dün akşam Ege Denizi'nde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından Bodrum bu sabah da sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.55 sıralarında Bodrum'un 1 kilometre açığında 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Sarsıntının yerin 16 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıklarken, derinliğinin 14 kilometre olduğunu bildirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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