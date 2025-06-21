Dün akşamdan sonra yine oldu! Bodrum açıklarında deprem

Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Haziran 2025 07:58 - Güncelleme: 21 Haziran 2025 08:06 - Güncelleme:

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Dün akşam meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından bu sabah da Bodrum açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Dün akşam Ege Denizi'nde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından Bodrum bu sabah da sallandı. İlgili Haber Bodrum açıklarında korkutan deprem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.55 sıralarında Bodrum'un 1 kilometre açığında 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Sarsıntının yerin 16 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi. KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıklarken, derinliğinin 14 kilometre olduğunu bildirdi. İlgili Haber Samsun'da korkutan deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mahmut Ekinci