Dün akşamdan sonra yine oldu! Bodrum açıklarında deprem
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dün akşam meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından bu sabah da Bodrum açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Dün akşam Ege Denizi'nde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından Bodrum bu sabah da sallandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.55 sıralarında Bodrum'un 1 kilometre açığında 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Sarsıntının yerin 16 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıklarken, derinliğinin 14 kilometre olduğunu bildirdi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mahmut Ekinci