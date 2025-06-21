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Samsun'da korkutan deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Samsun&#039;da korkutan deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika... Samsun'da deprem oldu. AFAD, Ladik merkezli depreme ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı.

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Bu defa Samsun sallandı, AFAD ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı. 

SAMSUN'DA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Samsun Ladik ilçesinde saat 06.50'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntının derinliği 19.43 kilometre olarak ölçüldü. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken şuan için olumsuz bir ihbar yapılmadığı öğrenildi. 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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