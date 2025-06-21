Samsun'da korkutan deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Son dakika... Samsun'da deprem oldu. AFAD, Ladik merkezli depreme ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı.

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Bu defa Samsun sallandı, AFAD ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı.

SAMSUN'DA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Samsun Ladik ilçesinde saat 06.50'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntının derinliği 19.43 kilometre olarak ölçüldü. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken şuan için olumsuz bir ihbar yapılmadığı öğrenildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.