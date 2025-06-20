Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İşte ilk veriler

Marmara Denizi son dakika bir depremle sallandı. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 22.41'de 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin X'teki sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre deprem, yerin 8,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise, depremin büyüklüğünü 2,8 olarak rapor etti.