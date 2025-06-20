İsrail'in nükleer tesislerine saldırılar gerçekleştirdiği İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. İran'ın orta kesimindeki deprem, Tahran ve Elburz'da da hissedildi.

İsrail'in 8 gündür saldırıları altındaki İran'da korkutan bir deprem meydana geldi.

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TAHRAN'DA 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (European-Mediterranean Seismological Centre) İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (United States Geological Survey) da depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu.

BÖLGEDE 255 BİN KİŞİ YAŞIYOR

Deprem nüfusu 255 bin civarında olan Sari kentinin yaklaşık 125 kilometre güneyinde ve nüfusu 124 bin civarında olan Semnan kentinin 36 kilometre güneybatısında, yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

NÜKLEER TESİSLERLE BİR İLGİSİ VAR MI?

İran'ın Fars gazetesi, merkez üssünün Sorkheh- Semnan olduğunu açıkladığı depremin Fordo Nükleer Tesisi ile bir bağlantısının bulunmadığını bildirdi.

CAN KAYBI VAR MI?

Deprem sonrasında henüz can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.