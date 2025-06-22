Muğla açıklarında korkutan deprem! İşte sarsıntıya ilişkin ilk veriler

Ege Denizi son dakika deprem bir depremle sarsıldı. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 09.13'te 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise, depremin büyüklüğünü 3,2 olarak rapor etti.