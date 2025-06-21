Malatya'da deprem oldu! AFAD verileri paylaştı, işte son durum

Son dakika... Malatya'da az önce deprem oldu. AFAD Doğanşehir merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verileri açıkladı. Deprem kuvvetli hissedildi, işte son durum.

Malatya'da yürekler ağza geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'da saat 10:48 sularında deprem oldu. AFAD Doğanşehir merkezli depremin büyüklüğünü 3,7 olarak duyurdu. Derinliği 12 kilometre olarak kaydedilen sarsıntı kuvvetli hissedildi. Şuan için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

DEPREM BÖLGESİ BEŞİK GİBİ

Deprem bölgesinde yer alan Diyarbakır ve Elazığ'da da artçı depremler oldu. Sabah saatlerinde de Samsun 3,5 ile sallanmıştı. Hemen ardından da Bodrum açıklarında bir deprem kaydedilmişti. Aynı yerde dün akşam da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.