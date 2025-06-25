İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Marmara Denizi'nde, İstanbul'da hissedilen AFAD'a göre 3,1 Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Marmara Denizi'nde, İstanbul'da hissedilen 3.4 büyüklüğünde bir deprem oldu.
İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN DEPREM OLDU
Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3,4 olarak belirtirken; AFAD ise yaptığı açıklamada büyüklüğü 3,1 olarak duyurdu.
Halk, 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin etkilerini yeni yeni atlatırken, meydana gelen küçük çaplı depremler ise olası "Büyük Marmara Depremi" endişesini diri tutuyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Batıkan Altaş