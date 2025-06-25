Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu

İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da hissedilen bir deprem oldu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi'nde, İstanbul'da hissedilen AFAD'a göre 3,1 Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Marmara Denizi'nde, İstanbul'da hissedilen 3.4 büyüklüğünde bir deprem oldu.

İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu - 1. Resim

İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN DEPREM OLDU

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3,4 olarak belirtirken; AFAD ise yaptığı açıklamada büyüklüğü 3,1 olarak duyurdu.

Halk, 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin etkilerini yeni yeni atlatırken, meydana gelen küçük çaplı depremler ise olası "Büyük Marmara Depremi" endişesini diri tutuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İklim değişikliği ile mücadele sil baştan... Bunlara uymayan yandı!Instagram yeniden paylaşma nasıl geri alınır? Yeni özellik test ediliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dev yük gemisi karaya oturdu: Ekipler seferber oldu - GündemDev yük gemisi karaya oturdu: Ekipler seferber olduİmamoğlu'nu CHP'den ihraç edecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak 'kayyım' sözleri - Gündemİmamoğlu'nu CHP'den ihraç edecek mi?40 yıl sonra ilk proje! Suriye'nin Türkiye ve Ürdün elektrik bağlantısı yeniden sağlanıyor - Gündem40 yıl sonra ilk proje!CAATSA yaptırımları kalkıyor! F-35'ler yakında Türkiye'ye gelecek - GündemF-35'ler yakında Türkiye'ye gelecekBelediyenin borcu on milyonları aştı! Maaş yok, tazminat yok, başkan göbek atıyor - GündemMaaş yok, tazminat yok, başkan göbek atıyorAK Partili isim deniz kazası geçirdi! Hasan Basri Yalçın hastaneye kaldırıldı - GündemAK Partili isim deniz kazası geçirdi!
Sonraki Haber Yükleniyor...