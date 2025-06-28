Bodrum açıklarında korkutan deprem! İşte sarsıntıya ilişkin ilk veriler

Ege Denizi son dakika bir depremle sarsıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika deprem haberi... Ege Denizi, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat 17.38'de 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Bodrum açıklarındaki korkutan deprem, yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise, depremin büyüklüğünü 3,2 olarak rapor etti.