Filipinler'de 6.1 büyüklüğünde deprem!

Filipinler'in güney açıklarında 6.1 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin Davao Oxydal eyaletinin en yakın bölgelerine yaklaşık 70 kilometre mesafede ve 101 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Filipinler’in güneyinde, General Santos kenti açıklarında 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Resmi verilere göre, depremin merkez üssü Mindanao Adası’ndaki General Santos’un 138 kilometre doğusunda, yaklaşık 679.000 kişinin yaşadığı bölgede yer aldı. Depremin 102 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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Yetkililer, ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir can kaybı ya da hasar meydana gelmediğini duyurdu.

Küçük Sarangani Adası'ndaki kurtarma görevlisi Marlawin Fuentes, AFP’ye yaptığı açıklamada "Sarsıntı o kadar güçlü değildi ama buradaki ofiste masalar ve bilgisayarlar yaklaşık beş saniye sallandı" dedi.

TSUNAMİ ALARMI VERİLMEDİ

Yetkililer, depremin ardından herhangi bir tsunami alarmı verilmediğini bildirdi.

Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler'de, 15 Ekim 2013'te meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 144 kişi hayatını kaybetmişti.