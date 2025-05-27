Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Filipinler 5.1'lik depremle sallandı

Filipinler 5.1'lik depremle sallandı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Filipinler 5.1&#039;lik depremle sallandı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Filipinler’in orta kesimlerinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntılar, başkent Manila dahil olmak üzere geniş bir bölgede hissedildi.

Filipinler, Salı günü merkez üssü Quezon bölgesi olan 5.1 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Sarsıntı başkent Manila dahil birçok bölgede hissedilirken, halk panik yaşadı.

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), depremin saat 12.17’de, yerin yalnızca 6 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

METRO MANİLA'DA PANİK ANLARI

Yerel medya kuruluşu Phil Star, depremin Quezon bölgesinin yanı sıra Metro Manila'nın bazı ilçelerinde de hissedildiğini, ancak şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yapısal hasar bildirilmediğini aktardı.

Filipinler, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alması nedeniyle sık sık depremlerin meydana geldiği aktif bir sismik kuşakta bulunuyor.

Kaynak: Dış Haberler
NBA konferans finali: Thunder, Timberwolves'a karşı seride 3-1 önde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump’ın yeni oyun planı Rum basınını sarstı: “Erdoğan zirvede, İsrail düşüşte, Yunanistan arada sıkıştı” - DünyaTrump’ın yeni oyun planı Rum basınını sarstıHükümet harekete geçti! Çocuklara tuhaf isimler koymak yasaklanıyor - DünyaHükümet harekete geçti! Çocuklara tuhaf isimler koymak yasaklanıyorABD basını duyurdu! "Türkiye’nin KAAN’ı, F-35’in tahtına göz dikti" - Dünya"Türkiye’nin KAAN’ı, F-35’in tahtına göz dikti"Schengen vizesinde 'Cascade Kuralı' dönemi! Vize süresi kademeli uzayacak - DünyaSchengen vizesinde 'Cascade Kuralı' dönemi!Kablolara veda! Piller artık vücutta ve suda şarj edilebilecek - DünyaKablolara veda! Piller vücut içinde ve su altında dolacakİran’da sokak ortasında hakime suikast! Şiraz’da bıçaklı saldırıyla öldürüldü - Dünyaİran’da terör saldırısı!
Sonraki Haber Yükleniyor...