Filipinler 5.1'lik depremle sallandı

Filipinler’in orta kesimlerinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntılar, başkent Manila dahil olmak üzere geniş bir bölgede hissedildi.

Filipinler, Salı günü merkez üssü Quezon bölgesi olan 5.1 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Sarsıntı başkent Manila dahil birçok bölgede hissedilirken, halk panik yaşadı.

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), depremin saat 12.17’de, yerin yalnızca 6 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

METRO MANİLA'DA PANİK ANLARI

Yerel medya kuruluşu Phil Star, depremin Quezon bölgesinin yanı sıra Metro Manila'nın bazı ilçelerinde de hissedildiğini, ancak şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yapısal hasar bildirilmediğini aktardı.

Filipinler, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alması nedeniyle sık sık depremlerin meydana geldiği aktif bir sismik kuşakta bulunuyor.