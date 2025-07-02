Bursa'da peş peşe sarsıntılar! Naci Görür'den korkutan uyarı: Er ya da geç olabilecek büyük deprem

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün saat 11.47'de 3,9 ve saat 12.57'de 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından bugün aynı bölgede 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. İstanbul ve çevre illerde hissedilen sarsıntı hakkında Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Deprem bilimci Görür, "Tehlikeli bir yer. Yerleşim itibariyle itina gerektiriyor" dedi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün ve bugün peş peşe yaşanan 4.2 ve 3.9 büyüklüğündeki depremlerin ardından vatandaşlar büyük panik yaşarken; deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür,4,3 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yetkililere seslendi.

"TEHL İ KEL İ B İ R YER"

Naci Görür, Bursa'daki son depremin ardındanşu paylaşımda bulundu:

"Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da yine 4,4 deprem. Bu deprem Gemlik Fayı üzerinde. KAF'ın güney kolu üzerinde. Kuzey kolda enerji birikimi fazla olduğu için burası da etkileniyor. Tehlikeli bir yer. Yerleşim itibariyle itina gerektiriyor. Er veya geç olabilecek büyük bir deprem ciddi zarar verebilir. Deprem dirençli Gemlik üzerinde ciddiyetle durulmalıdır."

NACİ G ÖRÜR: ENERJ İYİ GE Ç B İRİKTİRİYOR AMA TEHLİKELİ

Prof. Dr. Naci Görür, Bursa Gemlik'te dün meydana gelen depremin ardından X hesabından yaptığı paylaşımda, "Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da 4,0 deprem oldu. KAF'ın Güney kolu üzerinde. Marmara’da, KAF’ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz ama burası da önemli. Enerjiyi geç biriktiriyor ama tehlikeli. Yöneticiler dikkatli olmalı ve burayı deprem dirençli hale getirmelidir. Halk talep etmeli" ifadelerini kullandı.

İkinci deprem sonrası bir açıklama daha yapan Görür,"Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da gene 4,4 sığ bir deprem oldu. Bu yörenin deprem dirençli hale getirilmesi söylemi bu vesile ile yöneticilerimize bir kez daha iletilmeli. DEPREM DİRENÇLİ GEMLİK. Sevgiyle" mesajını paylaştı.