Naci Görür 'İstanbul depremi' için açık açık yüzde verdi! "Eninde sonunda kırılmak zorunda..."

İstanbul'da nisan ayında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından "Beklenen büyük İstanbul depremi kapıda mı?" sorusu yeniden gündeme geldi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür bu kez farklı bir rakam verdi, kırılmayan fayı işaret etti: Bu, sismik boşluktur ve böyle bir boşluk kendini koruyamaz. Eninde sonunda kırılmak zorunda...

Marmara Denizi'nde 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından İstanbul sallanmaya devam etti. Peş peşe meydana gelen sarsıntılar başta megakent olmak üzere Marmara çevresindeki illerde paniğe neden olurken, akıllara yine "beklenen büyük deprem" geldi.

Nefes'e konuşan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da büyük deprem olma olasılığına değindi, bu kez net rakam verdi. Marmara Denizi’nin ortasındaki fayın henüz kırılmadığını ve eninde sonunda kırılmak zorunda olduğunu belirten Görür, ayrıca Türkiye'nin en riskli yerlerine değinerek şunları söyledi: Bu fayların üretebileceği depremlerin büyüklüğü 7 ve üstü...

"ENİNDE SONUNDA KIRILMAK ZORUNDA"

Marmara bölgesinde ilk deprem alarmının 1999 depreminden sonra verildiğini belirten Prof. Dr. Görür, "Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu üzerinde bir deprem meydana geldiğinde, bu fayın batı kısmı bir sonraki deprem için hedef haline gelir. 1999 depremlerinden sonra Marmara'nın altındaki kabuk enerjiyle yüklendi. Marmara Denizi’ndeki fay, 1766’dan beri deprem üretmiyor. Ortalama 250 yılda bir bu fay yeniden kırılıyor. 1766’ya 250 yıl ekleyince zaten bugünkü yıllara denk geliyor. Marmara Denizi’nin ortasındaki fay henüz kırılmadı. Bu, sismik boşluktur ve böyle bir boşluk kendini koruyamaz. Eninde sonunda kırılmak zorunda" ifadelerini kullandı.

MARMARA'DA DEPREM OLASILIĞI YÜZDE 47

Kırılmanın yakın olduğunu belirten uzman isim, "Size kendi fikrimi değil, bilimsel araştırmaların sonucunu söylüyorum. O araştırmalar da diyor ki; Marmara'da 1999’dan itibaren 30 yıl içinde her an olmak kaydıyla bir deprem olma olasılığı, bugünkü revize edilmiş rakamla yüzde 47’dir. Şu anda Marmara’da, özellikle Kumburgaz segmenti kırılmaya hazır durumda. Ve bu segment kırıldığında, 7’nin üzerinde bir deprem üretme potansiyeline sahip" dedi.

SADECE MÜTEAHHİTLİK İLE BU İŞ OLMAZ

"Son depremle alarm seviyesi arttı mı?" sorusuna cevap veren Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Biz "İstanbul’u depreme hazırlayın" derken sadece bina yenilemeden bahsetmiyoruz, "İstanbul’u deprem dirençli bir kent haline getirin" diyoruz. Bugünkü gibi sadece müteahhitlik işi olarak yaparsanız bu iş olmaz. Bir şehirde sadece bina sağlamlığı değil, altyapı da önemlidir. Deprem sonrası yıkılmamış binaları bile yıkmak zorunda kalıyoruz bazen. Çünkü yollar, köprüler, altyapı, çevre, ekonomi, sağlık hizmetleri olmadan yaşam sürdürülemez. Yıkılmış bir kentte senin evin sağlam olsa nasıl yaşayacaksın?

Hükümet, belediye ve halk iş birliği yapacak. Halk, denetim ve gözetim görevini üstlenmeli. Bu işi yapacak olan belediyedir. Halkın bu işi yapmayan belediyelere gerekirse seçim kozunu kullanması lazım. Şu anda bu işi AFAD eliyle yapıyorlar. Herkes masa başında çalışıyor. Sadece etkinlik yapıyorlar, böyle depreme hazırlanmaz. Depreme hazırlanmak için belediye önce bir yapılanma kuracak. 6 tane koordinatörlük kurulmalı. Yönetim, halk, altyapı, yapı stoğu, ekosistem / çevre ve ekonomi koordinatörü. Bu koordinatörlerin altında bütün çalışmalar yürütülmeli."

"MARMARA ÇÖKERSE, TÜRKİYE DİZ ÜSTÜ ÇÖKER"

"Marmara bölgesi Türkiye’nin milli gelirinin yaklaşık yüzde 60’ını üretiyor" diyen Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Ekonomi burada dönüyor. Bütün yumurtaları aynı sepete koymuşsun. Marmara bölgesi çökerse, Türkiye dizüstü çöker. Gelir yok, üretim yok. Marmara giderse, o zaman Türkiye ekonomik ve politik bağımsızlığını yitirir" ifadelerini kullandı.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN RİSKLİ BÖLGELERİ

Uzman isim, Türkiye'nin en riskli bölgelerine değindi ve bu fayların üretebileceği depremlerin çoğunun büyüklüğünün 7 ve üzerinde olacağını söyledi.

İşte Prof. Dr. Görür'ün sözleri: