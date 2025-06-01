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İstanbul depremi sonrası arayış arttı! Dönüşümde müteahhit seçerken dikkatli olun!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul depremi sonrası arayış arttı! Dönüşümde müteahhit seçerken dikkatli olun!
Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, İstanbul’da kentsel dönüşüm arayışı arttı. Uzmanlar dönüşümde müteahhit seçerken dikkatli olunması konusunda uyardı.

NECMİ ÇİÇEKCİ - Marmara Denizi’nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, İstanbul’da çok sayıda vatandaş kentsel dönüşüm arayışına yöneldi. Oturdukları binaların dayanıklılığından endişe duyan birçok kişi panikle müteahhit firmalara başvurmaya başladı.

Ancak uzmanlar, bu süreçte aceleyle atılan adımların ileride ciddi mağduriyetlere yol açabileceği konusunda uyarıyor. Vatandaşların yeterli bilgiye sahip olmayan aracı ya da fırsatçı kişilerle çalışması durumunda hukuki ve mali sorunlarla karşılaşabilecekleri vurgulanıyor. Sektör uzmanlarına göre, kentsel dönüşüm sürecinin mutlaka kanuna uygun şekilde ve tecrübeli kişilerin gözetiminde yürütülmesi gerekiyor.

Bu doğrultuda özellikle devlet destekli kampanyaların bazı kişi veya firmalar tarafından istismar edilebildiği, bu yüzden vatandaşların müteahhit seçimi yaparken dikkatli ve bilinçli olmaları gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar, deprem sonrası oluşan panik ortamının kötü niyetli kişi ve firmalar için fırsat hâline geldiğine dikkat çekerek, vatandaşların ilk temaslarını mutlaka güvenilir ve kayıtlı kuruluşlar üzerinden yapmalarını öneriyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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