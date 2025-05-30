Depremzedelerin altınlarını çalmıştı! Şüpheli polisin akılalmaz vurgununun detayları belli oldu

Adana'da 6 Şubat felaketinde, enkaz altındaki altınları ölenlerin yakınlarına teslim eden ardından "Savcılık, geri istiyor" deyip zimmetine geçiren eski polis memuruna hapis istemiyle dava açıldı.

6 Şubat felaketinde yara alan kentlerden biri de Adana olmuştu. Çukurova'da İhsan Bayram Sitesi de depremde enkaz yığınına dönmüş 82 kişi can vermişti. Enkazdan çıkarılan altınlar ise emniyete teslim edilmişti.

Burada görevli polis memuru E.C. (30), binada hayatını kaybedenlerin yakınlarına altınları polis merkezinde güvenlik kamerasının önünde tutanak düzenleyerek teslim etti.

ALTINLARI YALANLARLA GERİ ALDI

İddiaya göre, bir süre sonra polis memuru E.C., altınları teslim ettiği kişileri arayıp, "Ailenize ait başka altınlar da var. Hepsini tek teslim tutanağı ile vermem gerek. Bu nedenle altınları iade edin, savcı incelemeyi yaptıktan sonra size geri teslim edeceğim" diyerek polis aracıyla evlerine gidip altınları geri aldı.

Bu sırada altınları bozdurduğunu söyleyen Orhan Boncukluğu'na şüpheli E.C. bir de , "Benim tanıdık kuyumcum var. Oraya git o altınları yeniden yaptır ve bana teslim et" dedi. Boncukluoğlu da yeniden altın yaptırıp teslim aldı.

GELMEYEN ALTINLARI AİLELERİ ŞÜPHELENDİRDİ

Ancak bir süre sonra altınlar geri gelmedi, polis memuru da şüpheli cevaplar vermeye başladı. Mağdurlar, aynı apartmanda gelini ve 2 yeğenini kaybeden Avukat Nazan Akça Subaşı'ya ulaştı. Avukat Subaşı, polis memuru E.C. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ancak dönemin savcısı takipsizlik kararı verdi.

Bunun üzerine avukat Subaşı, savcının verdiği takipsizlik kararı üzerine Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurdu ve dönemin savcısının verdiği karar kaldırılıp soruşturma izni verildi. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili müfettiş görevlendirdi.

İNCELEME SÜRERKEN İSTİFA ETTİ

Müfettişlerin incelemesi devam ederken E.C., polislikten istifa etti. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, E.C. hakkında 2 kez 'devlet memurluğundan çıkartma' cezası verdi.

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Devlet memurluğundan çıkarılan eski polisin, "koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçirme" suçundan 9 yıl 6 aydan 22 yıl 5 aya, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 2 yıl 5 aydan 8 yıl 7 aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tutuklu bulunan sanığın davası ilerleyen günlerde görülecek.