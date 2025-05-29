Mücbir sebep uzatıldı mı, mücbir sebep ne demek? Deprem bölgesinde mücbir sebep hali

Mücbir sebep uzatıldı mı, mücbir sebep ne demek merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde uygulanan mücbir sebep haliyle ilgili önemli bir gelişme yaşanmıştı. Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre, küçük ve orta ölçekli mükellefler için mücbir sebep uygulamasının süresi uzatıldı.

MÜCBİR SEBEP UZATILDI MI?

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde mücbir sebep uygulamasının süresi yeniden uzatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, daha önce 30 Kasım 2024 tarihinde sona ereceği bildirilen mücbir sebep hali, 31 Mayıs 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Alınan karar Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep’in İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde yaşayan sigortalılar ve işverenler için geçerli olacak. Bakan Işıkhan, depremden etkilenen vatandaşların ve işletmelerin mağduriyet yaşamaması adına tüm ilgili kamu kurumlarının iş birliği içinde çalıştığını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklaması:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 30.11.2024 günü sonu itibarıyla sona eren mücbir sebep halini 31.05.2025 tarihine kadar uzatıyoruz. Bakanlığımız ve ilgili kurum ve kuruluşlarımızca gerekli olan tüm düzenlemeler deprem bölgesindeki sigortalılarımız ve işverenlerimiz için ivedilikle hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 30/11/2024 günü sonu itibarıyla sona eren mücbir sebep hali 31/5/2025 tarihine kadar uzatılmış olup, meydana gelen deprem felaketi tarihi itibarıyla;

-Söz konusu il ve ilçelerde faaliyet gösteren ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen kriterlere sahip mükelleflerden 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin, •⁠ ⁠5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının,

Mücbir sebep sona erme tarihine kadar vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerinin, 16/6/2025 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi halinde söz konusu bilgi, belge ve beyannamelerin yasal süresi içinde verilmiş sayılması sağlanmıştır. 2023 ve 2024 yılları Ocak ila Aralık ve 2025 yılı Ocak ila Nisan aylarına ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin/Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin 31/7/2025 tarihine kadar Kuruma verilmesi halinde söz konusu beyannameler/belgeler yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır. 6/2/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları 30/6/2025 tarihine kadar, 2023 ve 2024 yılları Ocak ila Aralık ve 2025 yılı Ocak ila Nisan aylarına ait prim borçları ise gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31/12/2025 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmiştir. Yine ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerimizin 06/02/2023 ila 31/5/2025 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 30/6/2025 tarihine kadar ödeyebilmeleri sağlanmıştır.

İşveren borçları yönünden 6/2/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş borçlar için 30/6/2025 tarihine (bu tarih dahil), 6/2/2023 ve sonrası erteleme kapsamına alınan borçlar için 31/12/2025 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvuru yapılması ve ilgili mevzuat kapsamında belirtilen diğer şartların sağlanması kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitle ödeme imkânı sağlanmıştır. Bunlar dışında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerindeki sigortalılarımızın borçlanma ve ihya kapsamındaki borçların ödenmesi, kontrol muayene tarihleri gibi uygulamalardan sorunsuz şekilde yararlanmaları için belirlenen yeni mücbir sebep tarihine göre süreler güncellenmiştir. Devlet olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın her zaman yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz.

MÜCBİR SEBEP NE DEMEK?

Mücbir sebep, kişinin kontrolü dışında gerçekleşen olağanüstü olaylar nedeniyle hukuki yükümlülüklerini zamanında yerine getirememesi durumunda devreye giren bir hukuk kavramıdır.

Türk hukuk sisteminde doğal afetler, savaş, salgın gibi durumlar mücbir sebep kapsamında değerlendirilir. Böylece hem vatandaşlar hem de işletmeler için vergi ve sosyal güvenlik yükümlülükleri geçici olarak ertelenebilir ya da taksitlendirilebilir.

6 Şubat depremleri sonrası, depremin etkilediği bölgelerde yaşayan mükellefler için “mücbir sebep hali” ilan edilmiş ve hem maliye hem de sosyal güvenlik alanındaki yükümlülüklerde geniş çaplı ertelemeler devreye sokulmuştu.