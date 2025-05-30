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Gaziantep'te 3 çocuk annesi evinde boğularak öldürüldü: Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gaziantep&#039;te 3 çocuk annesi evinde boğularak öldürüldü: Çok sayıda gözaltı var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te yaşayan ve bir okulda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen 3 çocuk annesi Asiye Baytap (25), evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili çok sayıda şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde olay meydana geldi. Evinde 3 çocuğu ile yaşayan Asiye Baytap, sabah saatlerinde yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Gaziantep'te 3 çocuk annesi evinde boğularak öldürüldü: Çok sayıda gözaltı var - 1. Resim

CENAZESİ ADLİ TIP MORGUNDA

Bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan 25 yaşındaki Baytap'ın cenazesi, işlemlerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziantep'te 3 çocuk annesi evinde boğularak öldürüldü: Çok sayıda gözaltı var - 2. Resim

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, çok sayıda şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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