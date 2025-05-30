Gaziantep'te 3 çocuk annesi evinde boğularak öldürüldü: Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Mayıs 2025 12:39 - Güncelleme: 30 Mayıs 2025 13:10 - Güncelleme:

Gaziantep'te yaşayan ve bir okulda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen 3 çocuk annesi Asiye Baytap (25), evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili çok sayıda şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde olay meydana geldi. Evinde 3 çocuğu ile yaşayan Asiye Baytap, sabah saatlerinde yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi. CENAZESİ ADLİ TIP MORGUNDA Bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan 25 yaşındaki Baytap'ın cenazesi, işlemlerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. ÇOK SAYIDA GÖZALTI Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, çok sayıda şahsın gözaltına alındığı öğrenildi. İlgili Haber Gaziantep'te takside dehşet! Bıçakladı, tekme tokat saldırdı... O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş