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Sosyal medyadan tanıştığı kadınlara kabusu yaşattı: Önce darp sonra gasp

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bayrampaşa'da Azerbaycan uyruklu 27 yaşındaki adam, sosyal medyadan tanıştığı kadınlara dehşeti yaşattı. 1 hafta aralıklarla iki kadının evine giden ve onları gasp eden saldırganın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa'da 4 Mayıs ve 11 Mayıs'ta yaşanan olaylarda iki kadın kabusu yaşadı. İlk olayda bir kişi, sosyal medyada tanıştığı kadının isteği üzerine evine gitti. Şüpheli gittiği evde, silah kabzasıyla kadının kafasına vurarak cep telefonunu ve cüzdanını gasp etti.

1 HAFTA SONRA BAŞKA KADINA KABUSU YAŞATTI

Aynı zanlı, ilk olaydan bir hafta sonra yine sosyal medyadan tanıştığı başka bir kadının evine giderek gasp olayını gerçekleştirdi. Kadının cep telefonunu ve cüzdanını çalan hırsız oradan hızla kaçtı.

AZERİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayların ardından inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını titizlikle inceledi. Zanlının Azerbaycan uyruklu M.G. (27) olduğunu belirlendi.

Yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Atışalanı Caddesi'nde bulunduğu tespit edilen şüpheliyi, 17 Mayıs'ta silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen zanlının tutuklandığı öğrenildi. Öte yandan hırsızın kadına silahın kabzasıyla vurup kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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