Erkek arkadaşının reddettiği İnci öğretmen kendini vurdu! Dehşet kamerada...

Adana'da öğretmen İnci K. eski erkek arkadaşının görüşme talebini kabul etmemesi üzerine intihar etti. Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Akılalmaz olay Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşandı. Şırnak'ta görev yapan öğretmen İnci K., eski erkek arkadaşının okuluna gelip görüşmek istediğini söyledi. Ancak talebi karşılık bulmayan öğretmen yanında getirdiği tabancayla okulun yanındaki parka gitti.

Kendini vuracağını söyleyen İnci K.’yı gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİS İKNA EDEMEDİ

Uzlaştırmacı polislerin yaklaşık bir saat süren ikna çabaları sonuç vermedi. Bu sırada İnci K., göğsüne dayadığı tabancayı ateşledi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İnci K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.