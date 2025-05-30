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Erkek arkadaşının reddettiği İnci öğretmen kendini vurdu! Dehşet kamerada...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da öğretmen İnci K. eski erkek arkadaşının görüşme talebini kabul etmemesi üzerine intihar etti. Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Akılalmaz olay Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşandı. Şırnak'ta görev yapan öğretmen İnci K., eski erkek arkadaşının okuluna gelip görüşmek istediğini söyledi. Ancak talebi karşılık bulmayan öğretmen yanında getirdiği tabancayla okulun yanındaki parka gitti. 

Kendini vuracağını söyleyen İnci K.’yı gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Erkek arkadaşının reddettiği İnci öğretmen kendini vurdu! Dehşet kamerada... - 1. Resim

POLİS İKNA EDEMEDİ

Uzlaştırmacı polislerin yaklaşık bir saat süren ikna çabaları sonuç vermedi. Bu sırada İnci K., göğsüne dayadığı tabancayı ateşledi.

Erkek arkadaşının reddettiği İnci öğretmen kendini vurdu! Dehşet kamerada... - 2. Resim

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İnci K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Erkek arkadaşının reddettiği İnci öğretmen kendini vurdu! Dehşet kamerada... - 3. Resim

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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