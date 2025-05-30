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Trafik kazası ihbarına gittiler cinayet çıktı! Kız arkadaşı gözlerinin önünde...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Trafik kazası ihbarına gittiler cinayet çıktı! Kız arkadaşı gözlerinin önünde...
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ta gece yarısı esrarengiz bir olay yaşandı. Trafik kazası ihbarına giden ekipler bir çifti yaralı halde buldu. Sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldılar ama kadın kurtarılamadı. Erkek arkadaşı "bizi dövdüler" dedi, polis failleri arıyor.

Olay 23.00 sularında Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralı halde bulunan Hatice Yalman ve M. K.‘ya ilk müdahaleyi yaptı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Hatice Yalman Tokat Devlet Hastanesi'ne, M. K. ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 

ERKEK ARKADAŞI "DAYAK YEDİK" DEDİ

Hastanede yapılan ilk incelemelerde Hatice Yalman'ın vücudunda ve başında darp izleri olduğu tespit edildi. M. K. ise, kız arkadaşıyla birlikte darp edildiklerini iddia etti. Olayın ardından Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Yapılan araştırmada, yaralıların bulunduğu yerin yaklaşık 400 metre ilerisinde bulunan Hazine Deresi kenarında alkol şişeleri ve kan izlerine rastlandı.

Trafik kazası ihbarına gittiler cinayet çıktı! Kız arkadaşı gözlerinin önünde... - 1. Resim

TAŞLARIN ÜZERİNDEKİ KAN LEKELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Çevredeki taşlar üzerinde de kan lekeleri tespit edilirken, olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yürüttü. Polis ekipleri, olayın aydınlatılması ve şüphelilerin tespiti için geniş çaplı inceleme başlattı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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