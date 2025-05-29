Samsun'daki kardeş cinayetinde yeni gelişme! Berber koltuğunda öldürülmüştü...

Samsun'daki kardeş cinayetinde yeni gelişme! Kuaföründe traş olan 43 yaşındaki Barış K. arkasında yaklaşan ağabeyi Ahmet K. tarafından başından vurularak öldürülmüştü, sonrasında kaçan zanlı yakalandı. Polis katil ağabeyi bulmak için 54 güvenlik kamerasından alınan 213 saatlik görüntüyü inceledi. Öte yandan cezaevinde olduğu öğrenilen babaları da dün hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi üzerindeki bir berber dükkanında önceki gün öğle saatlerinde meydana geldi. 1998 yılında Samsun Kapalı Cezaevi Müdürü Zeki Bayrak’ın öldürülmesi olayında Ali Kemal Kol ile birlikte hapis cezası alan ve cezasını tamamlayan Barış Kol (43), berberde ağabeyinin silahlı saldırısına uğradı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Kafasından vurulan Barış Kol, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis silahlı saldırıyı Barış Kol'un ağabeyi Ahmet Kol'un (46) gerçekleştirdiği tespit etti.

KAN DONDURAN CİNAYET KAMERADA

Ahmet Kol’un kardeşi Barış Kol’u vurma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ahmet Kol’un tıraş olan kardeşine arkadan yaklaştığı ve sonrasına tabanca ile kafasına sıkarak kaçtığı anlar yer aldı.

POLİS 213 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLEDİ

Katil ağabeyin yakalanması için Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Özel Harekat ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Ekipler, 54 ayrı güvenlik kamerasına ait yaklaşık 213 saatlik görüntüyü titizlikle inceledi.

SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Ahmet Kol, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’nde saklandığı adres tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda Ahmet Kol, suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNDEKİ BABALARI DA ÖLDÜ

Öte yandan, kardeşlerin babaları Hüseyin Kol'un cezaevinde bulunduğu sırada kanser hastalığı dolayısıyla kaldırıldığı özel bir hastanede dün hayatını kaybettiği öğrenildi.